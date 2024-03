Αθλητικά

Europa League: Οι ομάδες που πέρασαν στις “8”

Ποιοι σύλλογοι πήραν τα "μαγικά χαρτάκια" μετά από τις ρεβάνς που διεξήχθησαν την Πέμπτης.

Ένα γκολ του Ράφα Σίλβα στο 66΄ ήταν αρκετό για να χαρίσει στη Μπενφίκα τη νίκη 1-0 επί της Ρέιντζερς στο «Άιμπροξ» και μαζί την πρόκριση στους προημιτελικούς του Europa League. Το πρώτο ματς στη Λισαβόνα είχε ολοκληρωθεί ισόπαλο 2-2, οι Σκοτσέζοι είχαν θεωρητικά ένα μικρό πλεονέκτημα, αλλά τελικά μέτρησε το «μέταλλο» των «Αετών».

Στο Λονδίνο, η Γουέστ Χαμ πραγματοποίησε επίδειξη δύναμης με το εντυπωσιακό 5-0 επί της Φράιμπουργκ. Έτσι, ανέτρεψε το εις βάρος της 0-1 του πρώτου αγώνα και έβαλε... πλώρη για ακόμα μία σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία, μετά την περσινή κατάκτηση του Conference League. Η Μίλαν ταξίδεψε στην Πράγα με παρακαταθήκη το 4-2 του πρώτου αγώνα επί της Σλάβια. Η αποβολή του Τόμας Χόλες με απευθείας κόκκινη στο 20΄ απλοποίησε τα πράγματα και οι «ροσονέρι» πήραν μια εύκολη πρόκριση με νίκη 3-1. Στο «Μαδριγάλ» η Βιγιαρεάλ άγγιξε μια μυθική ανατροπή, όταν προηγήθηκε 3-0 της Μαρσέιγ, αλλά το 4-0 υπέρ των Γάλλων στο πρώτο ματς, δεν άφηνε περιθώρια ελπίδας στους Ισπανούς. Ο Κλος στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Η Μπάγερν Λεβερκούζεν, με μία απίστευτη ανατροπή στις καθυστερήσεις νίκησε με 3-2 την Καραμπάχ (έχανε 2-0 μέχρι το 72΄) και συνεχίζει το αήττητο... ταξίδι της από την έναρξη της περιόδου, ενώ η Λίβερπουλ... των «πιτσιρικάδων» διέσυρε για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα την Σπάρτα Πράγας, απόψε με 6-1. Αμφότερες προκρίθηκαν πανηγυρικά στους προημιτελικούς του Europa League, όπως και οι Ρόμα, Αταλάντα επί των Μπράιτον και Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Για 72΄ λεπτά η Καραμπάχ πίστεψε στο θαύμα. Προηγήθηκε 2-0 στη «Μπάι Αρένα» και με το 2-2 του πρώτου αγώνα στο Μπακού όλα έδειχναν ότι θα γινόταν η πρώτη ομάδα που υποχρέωνε τις «ασπιρίνες» στην πρώτη τους ήττα από την έναρξη της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις (36 ματς, με 31 νίκες και 5 ισοπαλίες). Όμως, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο απέδειξε ότι δεν ήταν διατεθειμένη να χάσει. Μείωσε με τον Φρίμπονγκ και με τον Πάτρικ Σικ στις καθυστερήσεις έκανε μία ιστορική ανατροπή και με 3-2 πήρε πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του Europa League. Έφθασε... αισίως τα 37 ματς αήττητη σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη (32 νίκες, 5 ισοπαλίες) και κανείς δεν γνωρίζει ποιος κι αν θα μπορέσει να τη σταματήσει... Με τρεις παίκτες στο αρχικό σχήμα ηλικίας 21 ετών και κάτω (Κουάνσα 21 ετών, Μπράντλεϊ 20 και Κλαρκ 19), άλλους δύο να μπαίνουν στο ξεκίνημα του β΄ μέρους (ΜακΚόνελ 19 ετών, Ελιοτ 19 ετών) κι άλλον στα τελευταία 15 λεπτά συν τις καθυστερήσεις (Μουσιαλόβσκι 19 ετών), η Λίβερπουλ ήταν άκρως εντυπωσιακή σ΄ ένα ακόμη ματς «σκορπίζοντας» και στη ρεβάνς του «Άνφιλντ» την Σπάρτα Πράγας. Μετά το 5-1 της περασμένης εβδομάδας στην Τσεχία, οι «κόκκινοι» του Γιούργκεν Κλοπ προηγήθηκαν με 4-0 στο 14΄ (σκόραρε και ο 19χρονος Κλαρκ) και με το εμφατικό 6-1 προκρίθηκαν πανηγυρικά στους προημιτελικούς του Europa League. Ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε αλλαγή στο 46΄ αντί του Γκόμες, ενώ από τα «πιτσιρίκια» που χρησιμοποίησε ο Κλοπ, εκτός το γκολ που πέτυχε ο Κλαρκ είχε και την ασίστ από την οποία ο Σαλάχ έκανε το 3-0, ενώ μία τελική πάσα είχε και ο Έλιοτ από την οποία προήλθε το δεύτερο προσωπικό γκολ του Χάκπο. «Γλυκιά» ήττα στο «Αμεξ» γνώρισε η Ρόμα από την Μπράιτον (1-0), με τους «Ρωμαίους» να μπαίνουν στην κληρωτίδα της Παρασκευής (15/03) μετά το ευρύ 4-0 του «Ολίμπικο», ενώ με ανατροπή στα πρώτα 15 λεπτά του δεύτερου μέρους η Αταλάντα επικράτησε 2-1 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και προκρίθηκε στους «8», έχοντας «προίκα» το 1-1 του αγώνα του «Ζοζέ Αλβαλάδε». Έτσι, οι 8 ομάδες που συνεχίζουν στην διοργάνωση είναι: Μπενφίκα

Λίβερπουλ Η κλήρωση για τη συνέχεια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (15/3, 14:00) Ο τελικός θα διεξαχθεί στην Dublin Arena στις 22 Μαΐου 2024.