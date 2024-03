Πολιτική

Ασημακοπούλου: Πολιτική κόντρα για την διαρροή, τα e-mail και τις “παραιτήσεις”

“Στρατιώτης” της ΝΔ δηλώνει η ευρωβουλευτής που ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια. Παραιτήθηκε ο ΓΓ του ΥΠΕΣ, αποπέμφθηκε ο Γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ για την διαρροή των e-mail απόδημων εκλογέων.

Πολιτική θύελλα πυροδότησαν οι ραγδαίες εξελίξεις στην Νέα Δημοκρατία, με επέκταση και στο Υπουργείο Εσωτερικών στην σκιά του σκανδάλου της διαρροής e-mail απόδημων ψηφοφόρων από την βάση του ΥΠΕΣ προς το γραφείο της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ , Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου με ανάρτησή της ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες ευρωεκλογές, αν δεν ξεκαθαριστεί πλήρως το ζήτημα με τα e-mail που εστάλησαν από το γραφείο της.

Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου αναφέρει τα εξής:

«Καταθέτω σήμερα στην ΑΠΔΠΧ, όπως μου ζητήθηκε, στοιχεία που αφορούν στο γνωστό θέμα της αποστολής newsletter από το γραφείο μου. Στην πολιτική μου πορεία υπήρξα πάντοτε ένας "στρατιώτης" της μεγάλης παράταξης της ΝΔ και την υπηρέτησα από όποια θέση μου ζητήθηκε. Ως Ευρωβουλευτής, επί 5 χρόνια έδωσα πολλές μάχες για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Για όλη αυτή την πορεία προφανώς αξιολογούμαι και κρίνομαι. Πιστή στις αρχές, στις αξίες και στην αγάπη μου για την Ελλάδα, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για την απόφασή μου να μην συμμετάσχω ως υποψήφια Ευρωβουλευτής στις επερχόμενες Ευρωεκλογές του Ιουνίου εάν το θέμα αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως. Αυτό, γιατί η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να συμμετέχω άθελά μου στις προσπάθειες κάποιων να πλήξουν τον θεσμό της επιστολικής ψήφου, την Κυβέρνηση Μητσοτάκη ή το κύρος της Ελλάδας. Ο λόγος τώρα είναι αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές που διερευνούν την υπόθεση και είμαι βέβαιη πως θα καταλήξουν ταχύτατα στην ανάδειξη της αλήθειας και των πραγματικών διαστάσεων του συγκεκριμένου θέματος. Επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά πως θα συνεργαστώ μαζί τους σε ό,τι μου ζητηθεί».

Την παραίτησή του στον πρωθυπουργό υπέβαλλε σήμερα ο ΓΓ του ΥΠΕΣ, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, η οποία και έγινε δεκτή. Η παραίτηση του ανακοινώθηκε λίγη ώρα μετά την απόσυρση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ. Όπως προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες την λίστα η κ. Ασημακοπούλου απέκτησε από συνεργάτη του ΓΓ του ΥΠΕΣ, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, μέσω του Νίκου Θεοδωρόπουλου.

Όπως αποδεικνύεται, η επίμαχη διαρροή δεν σχετίζεται χρονικά με την πλατφόρμα εγγραφών για την επιστολική ψήφο, καθώς ο κ. Σταυριανουδάκης είχε αυτή την αρμοδιότητα μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Υπό τα δεδομένα αυτά, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός ήθελε να κλείσει το θέμα χωρίς καμία έκπτωση και για αυτό, η μεν κ. Ασημακοπούλου διευκόλυνε και έθεσε εαυτόν εκτός κούρσας ευρωεκλογών, ο δε κ. Σταυριανουδάκης παραιτήθηκε από Γενικός Γραμματέας, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη της διαρροής προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, προχώρησε η αντικατάσταση του κ. Νίκου Θεοδωρόπουλου από την θέση του Γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ.





Σε δήλωση του Προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Σωκράτη Φάμελλου αναφέρεται «Δύο εβδομάδες από τη αποκάλυψη της χρήσης προσωπικών δεδομένων συμπολιτών μας από την κυρία Ασημακοπούλου -για προώθηση της υποψηφιότητας της-, ανακοινώθηκε ότι αποσύρεται η υποψηφιότητά της από τις ευρωεκλογές και ότι έχουν υποβάλλει τις παραιτήσεις τους ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣ και ο γραμματέας αποδήμων της ΝΔ, ενώ δημοσιεύματα μιλούν για καρατομήσεις. Από την αρχή είχαμε επισημάνει την σοβαρότητα της διαρροής των προσωπικών δεδομένων, που αφορά σε παραβίαση του Συντάγματος, βασικών ευρωπαϊκών κανόνων και του κράτος δικαίου στη χώρα μας, και για το λόγο αυτό στις 5.3.2024 συναντήσαμε τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνο Μενουδάκο. Οι συμφωνημένες καρατομήσεις με τις οποίες η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να ‘μπαλώσει’ επικοινωνιακά το ζήτημα δεν αποτελούν απαντήσεις, τις οποίες και απαιτούμε! Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι όπως και συνολικά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τα προσωπικά δεδομένα που οι πολίτες παρέχουν στην πολιτεία δεν είναι εργαλείο για την προώθηση της ΝΔ ούτε λάφυρο κομματικών μηχανισμών και κομματικών γραφείων. Απαιτείται πλήρης και ταχεία διερεύνηση του σκανδάλου, απόδοση των ποινικών ευθυνών αλλά και ανάληψη της πολιτικής ευθύνης. Και εφόσον ισχύει ότι η διαρροή δεδομένων έγινε το Μάιο του 2023, το ζήτημα αφορά και την τότε υπηρεσιακή κυβέρνηση και τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Όμως παράλληλα προκύπτει και σειρά νέων ερωτημάτων για τα οποία ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση οφείλουν να δώσουν πειστικές απαντήσεις με απόλυτη διαφάνεια:

Ποιοι διέρρευσαν σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα στη συγκεκριμένη περίπτωση;

Ποιος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη και πότε;

Είναι δυνατόν ο κ. Μητσοτάκης να είχε πλήρη άγνοια για τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται ότι λειτούργησε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας;

Είναι ασφαλή σήμερα τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών; Έχουν διαρρεύσει και άλλα προσωπικά δεδομένα από το Υπουργείο Εσωτερικών ή άλλα Υπουργεία και σε ποια χέρια έχουν φτάσει;

Μπορεί να διασφαλίσει η κυβέρνηση την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και το κράτος δικαίου; ».

Σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται: «Σήμερα επιβεβαιώθηκε αυτό που καταγγείλαμε από την αρχή: Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατρέψει το Υπουργείο Εσωτερικών με ευθύνη της πολιτικής της ηγεσίας και του Μεγάρου Μαξίμου σε εκλογικό της κέντρο. Προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων αποδήμων έφτασαν μέσω του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου και του Τομεάρχη Απόδημου της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωβουλευτή της. Η αποχώρηση της κας. Ασημακοπούλου από το ευρωψηφοδέλτιο αφορά μόνο την ίδια και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απαλλαγή από τις βαρύτατες ευθύνες της. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας και η ακεραιότητα των εκλογικών δεδομένων. Υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, είναι βάσει του νόμου η αρμόδια υπουργός, κα. Κεραμέως, και το υπουργείο Εσωτερικών. Η υπουργός πρέπει να λογοδοτήσει για τη διαρροή των δεδομένων και να αναλάβει την ευθύνη. Ευθύνη που την βαραίνει προσωπικά ως επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικών και δεν μεταβιβάζεται σε γενικούς γραμματείς και λοιπά στελέχη».





Το ΚΚΕ αναφέρει πως «Η “απόσυρση” της κυρίας Ασημακοπούλου απ’ το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ συνιστά έμμεση παραδοχή της ενοχής για τη διαρροή των προσωπικών στοιχείων των εκλογέων. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η ανάληψη της πολιτικής -τουλάχιστον- ευθύνης απ’ την κυρία Κεραμέως και το πιο σημαντικό η απόσυρση εκείνων των διατάξεων που μετατρέπουν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων σε “φέιγ -βολάν”, φαινόμενο το οποίο θα ενταθεί με τις διαδικασίες της επιστολικής ψήφου, όπως απ’ την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει το ΚΚΕ».





Η Ελληνική Λύση από την πλευρά της υποστηρίζει ότι «από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο με την διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων Ελλήνων του εξωτερικού, η Ελληνική Λύση έκανε λόγο για αδιαμφισβήτητη εμπλοκή και ευθύνες του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι εξελίξεις μας επιβεβαίωσαν πλήρως. Η διαρροή έγινε όντως από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τίθεται πλέον και επίσημα μείζον θέμα με την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας, λόγω ακριβώς της εμπλοκής του αρμόδιου υπουργείου. Δεν πρόκειται λοιπόν να ανεχθούμε το «μπάζωμα» του συγκεκριμένου σκανδάλου, με την ενοχοποίηση των «πιστολιών» και όχι των ηθικών αυτουργών».





Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της Νέας Αριστεράς, Κωστή Καρπόζηλου αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για μια πρωτοφανή υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων πολιτών που ανέδειξε η Νέα Αριστερά από την πρώτη στιγμή. Οι πολιτικές ευθύνες αγγίζουν τόσο τον προηγούμενο όσο και τη νυν υπουργό εσωτερικών αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου. Η Νέα Δημοκρατία "καίει" δυο μεσαία κομματικά στελέχη και την κυρία Ασημακοπούλου θεωρώντας ότι η υπόθεση έκλεισε. Γελιούνται. Τα δυο αυτά στελέχη ήταν άμεσοι συνεργάτες του κ. Βορίδη και στη συνέχεια της κ. Κεραμέως. Θυμίζουμε ότι ο κ. Βορίδης υπερασπίστηκε την κ. Ασημακοπούλου από την πρώτη στιγμή. Ο πρωθυπουργός οφείλει να τον αποπέμψει. Και η κ. Κεραμέως να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί και να δώσει άμεσα εξηγήσεις».





