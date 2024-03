Life

“Dragons’ Den”: Οι συμφωνίες και οι επενδύσεις του 9ου επεισοδίου (βίντεο)

Δείτε τι έγινε στο σόου του ΑΝΤ1 που προάγει την επιχειρηματικότητα και τις επενδυτικές συμπράξεις.

Το 9ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II, την Παρασκευή 15 Μαρτίου, έκλεισε με συνολικές επενδύσεις 155.000€ από προσωπικά κεφάλαια των DRAGONS σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν, με το συνολικό ποσό επενδύσεων μέχρι στιγμής να φτάνει τις 1.535.000€!

Οι φιλόδοξοι επιχειρηματίες που κατάφεραν να κλείσουν συμφωνία με τους DRAGONS έφυγαν από το 9ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II με επενδύσεις που στόχο έχουν να πάνε μπροστά τις επιχειρήσεις τους.

Ο Δημήτρης Χελιδόνης και ο Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης συνιδρυτές του KOALLA, μίας πλατφόρμας εύρεσης ελεύθερων επαγγελματιών γραφιστικής, marketing και τεχνολογίας για μικρά projects, έκαναν συμφωνία με τον Λέοντα Γιοχάη, τον Τάσο Οικονόμου και τον Δημήτριο Μάλλιο για 75.000€ με valuation cap 1.400.000€.

Η Άννα Ρόζα Μοσχούτη, σχεδιάστρια κοσμημάτων και ιδρύτρια του ομώνυμου brand κοσμημάτων ANNA ROSA MOSCHOUTI, με καινοτόμα κοσμήματα για ξεχωριστές περιστάσεις, ήρθε στο DRAGONS’ DEN GREECE αναζητώντας συνοδοιπόρο στην εξέλιξη της επιχείρησής της και έφυγε με επένδυση από τον Τάσο Οικονόμου, και τον «ΑΙ συνεργάτη» του, 40.000€ για το 15% της εταιρείας της.

Ο 20χρονος Μάριος Αργυρός, ιδρυτής & CEO του HERO TRAVELLER, μιας πλατφόρμας κρατήσεων με 0% προμήθεια από τους επαγγελματίες, ήρθε από τη Σύρο, μαζί με τον συνεργάτη του Σέργιο Ντορν, αναζητώντας επένδυση από τους Έλληνες DRAGONS και κατάφερε να κλείσει συμφωνία με τη Μαρία Χατζηστεφανή έναντι 40.000€ για το 10% της επιχείρησής του, με την προϋπόθεση σε 6 μήνες να έχουν τζίρο 240.000€.

Όσοι επιχειρηματίες κατάφεραν να πάρουν επένδυση θα πρέπει να προσέξουν τα επόμενα βήματά τους, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο την υποστήριξη που κέρδισαν. Όσοι πάλι άκουσαν το «Είμαι εκτός» των Dragons θα πρέπει να εντοπίσουν όσα πρέπει να βελτιώσουν στις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους.

Οι 6 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες την Παρασκευή 22 Μαρτίου στις 22:00.

