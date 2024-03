Αθλητικά

Euroleague: Η Εφές “λύγισε” τον Ολυμπιακό

Τέλος στο σερί των διαδοχικών νικών του Ολυμπιακού έβαλε η Εφές.

Το σερί 6-0 του Ολυμπιακού στη Euroleague σταμάτησε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ηττήθηκε με 85-72, από την Αναντολού Εφές, για την 30ή αγωνιστική. Τα 14 εύστοχα τρίποντα της τουρκικής ομάδας «πλήγωσαν» την ομάδα του Πειραιά που αν και γνώριζε πως η άμυνα θα ήταν το «κλειδί» απέναντι σε μία φύσει επιθετική ομάδα, δεν κατάφερε να την κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα. Οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούσαν σε όλο το ματς, μείωσαν δύο φορές στον πόντο, αλλά δεν κατάφεραν να προσπεράσουν ποτέ. Παράπονα με τη διαιτησία έχουν στον Ολυμπιακό, όπως φάνηκε και από την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα να χειροκροτήσει ειρωνικά τον Ισπανό τρίτο διαιτητή της αναμέτρησης, Αλμπέρτο Μπαένα στα 4,8΄΄ πριν τη λήξη, με αποτέλεσμα να δεχτεί απευθείας τεχνική ποινή ο προπονητής του Ολυμπιακού και να πάρει τον δρόμο για τ’ αποδυτήρια.

Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να πετύχει μία σημαντική νίκη στον στόχο της κατάληψης μίας θέσης στην τετράδα που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ και υποχώρησε στο 18-12, την ώρα που η Εφές συνεχίζει να ελπίζει στην παρουσία στην πρώτη δεκάδα και συμμετοχή στα Play-In, έχοντας ρεκόρ 13-17.

Όσον αφορά στους πρωταγωνιστές, από τον Ολυμπιακό ξεχώρισε ο Άλεκ Πίτερς με 19 πόντους (? τρίποντα) και 5 ριμπάουντ. Ο Μουσταφά Φαλ είχε 14 πόντους, 12 ο Κώστας Παπανικολάου με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ και 11 ο Αιζέια Κέινααν με 3/5 τρίποντα.

Από την Εφές, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Σέιν Λάρκιν με 15 πόντους (3/6 τρίποντα), 6 ασίστ, 14 πόντους σημείωσε ο Ουίλ Κλάιμπερν, 13 ο Ντέρεκ Ουίλις με 3/4 τρίποντα, 11 ο Μπεμπουά και 10 ο Μπράιαντ.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 48-37, 66-61, 85-72

Με τους Ουόκαπ, Κέινααν, Μπραζντέικις, Πίτερς και Φαλ μπήκε στο παρκέ ο Ολυμπιακός, ενώ οι Λάρκιν, Όλατς, Κλάιμπερν, Οσμάνι και Πλάις ήταν στην αρχική πεντάδα της Αναντολού Εφές.

Τρία στα τρία τρίποντα από το πεντάρι της Εφές, τον Γερμανό Τιμπόρ Πλάις, δέχτηκε με την έναρξη του αγώνα ο Ολυμπιακός, για το 9-0 των Τούρκων. Ο Φαλ μείωσε σε 9-2, για να δεχτεί και τέταρτο τρίποντο η ομάδα του Πειραιά, αυτή τη φορά από τον Ουίλ Κλάιμπερν (12-2). Ο Μπραζντέικις έκανε λάθη και ήταν άστοχος (0/4 τρίποντα ο Ολυμπιακός στα πρώτα λεπτά) σε όσες προσπάθειες πήρε επάνω του υποχρεώνοντας γρήγορα τον Μπαρτζώκα να τον αποσύρει στον πάγκο, στέλνοντας στο παρκέ τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου. Ο τελευταίος μείωσε με την είσοδό του σε 12-4, όμως ο Σέιν Λάρκιν είχε ένα εξαιρετικό δίλεπτο, στο οποίο με 8 προσωπικούς πόντους διαμόρφωσε το 22-10 υπέρ των γηπεδούχων. Η Εφές μετρούσε 6/8 τρίποντα στα πρώτα 7 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Παπανικολάου ήταν εύστοχος στο πρώτο τρίποντο των «ερυθρόλευκων» (22-13) , για να κάνει τρία κλεψίματα ο Τόμας Ουόκαπ και ν’ αλλάξει προς το καλύτερο η εικόνα του Ολυμπιακού. Δίπλα στον Παπανικολάου που έφτασε τους 7 πόντους (24-15), ο Φαλ κέρδιζε τις μάχες απέναντι στον Πλάις στη ρακέτα και παίρνοντας το 2ο φάουλ του Γερμανού… τον έστειλε στον πάγκο (πέρασε ο Νταν Οτούρου στο “5” για την Εφές), ανέβηκε και ο Πίτερς και οι Πειραιώτες μείωσαν στο -5 (26-21) τη διαφορά με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου.

Με τους Φιλίπ Πετρούσεφ και Μόουζες Ράιτ ξεκίνησε τη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός και έχοντας βρει ρυθμό, επέστρεψε μειώνοντας στον πόντο (26-25 και 28-27). Ο Ράιτ ήταν ο παίκτης που σημείωσε τους 6 διαδοχικούς πόντους, με εντυπωσιακά καρφώματα. Το δεύτερο φάουλ του Παπανικολάου υποχρέωσε τον Μπαρτζώκα να τον αποσύρει, ρίχνοντας στο παρκέ τον Λαρεντζάκη. Όμως δύο διαδοχικά λάθη από Ράιτ και Πετρούσεφ, επέτρεψαν στην Εφές να ξεφύγει ξανά (35-27), με δικό τη σερί 7-0 και σκόρερ τους Τόμπσον και Μπράιαντ. Με ένα απίστευτο τρίποντο από την κορυφή στην εκπνοή του χρόνου κατοχής για τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Πειραιά πλησίασε στο -5 (35-30). Δεν θα κατάφερνε, όμως να προσπεράσει μέχρι το ημίχρονο, με θύτη του Ολυμπιακού εν συνεχεία τον Ντέρεκ Ουίλις. O Αμερικανός πάουερ φόργουορντ σημείωσε τρία τρίποντα (3/3) διαμορφώνοντας το 46-35 υπέρ της τουρκικής ομάδας. Ο Φαλ πέτυχε το τελευταίο καλάθι των Πειραιωτών (46-37) στο α΄ μέρος, αλλά δέχτηκε και καλάθι στα 4’’ πριν το ημίχρονο από τον Ελάιτζα Μπράιαντ, για το 48-37 του α΄ μέρους. O Ολυμπιακός δεν είχε καταφέρει να παίξει την άμυνα που ξέρει και μπορεί, ενώ δέχτηκε 10 τρίποντα!

Με κορυφαίο τον Άλεκ Πίτερς που πέτυχε γρήγορα 10 ακόμη πόντους φτάνοντας τους 17 προσωπικούς, ο Ολυμπιακός πλησίασε ξανά στο -5 (57-52). Σταθερή αξία και σε αυτά τα πρώτα λεπτά της 3ης περιόδου ήταν ο Μουσταφά Φαλ μέσα στη ρακέτα. Ο Γάλλος σέντερ έκανε το 60-54, ο Κέινααν με δίποντο έριξε τη διαφορά στους 4 (60-56), για να απαντήσει στον Ολυμπιακό ο Ντέρεκ Ουίλις (62-56). Δύο εύστοχες βολές του Ουόκαπ και το τρίποντο που ακολούθησε από τον Αϊζέια Κέινααν έφεραν τους «ερυθρόλευκους» ξανά στον πόντο (62-61), 1:08 πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Μία ακόμη φορά, όμως οι παίκτες του Μπαρτζώκα δεν κατάφεραν να προσπεράσουν. Μπράιαντ και Μπομπουά πέτυχαν 4 σερί πόντους για την Εφές, για το 66-61 στο 30ο λεπτό.

Η Εφές θα διεύρυνε το σερί της 10-0 από τα τέλη της 3ης περιόδου για να απομακρυνθεί με +11 (72-61) μετά από περίπου 3 λεπτά στο 4ο δεκάλεπτο. Ουίλις, Οτούρου και Μπεμπουά είχαν νικήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν μετά από 4 λεπτά τους πρώτους πόντους τους, με βολές του Πίτερς (72-63). Μετά από βολή του Οτούρου, ο Κέινααν ευστόχησε σε τρίποντο (73-66), αλλά μία ακόμη φορά ο τουρκικός σύλλογος είχε απάντηση. Ο Μπομπουά σημείωσε ένα ακόμη τρίποντο έξω από τα 6.75 (76-66), για να αστοχήσει σε νέα προσπάθεια για τρίποντο ο Κέινααν αμέσως μετά. Ο Λάρκιν πήγε τη διαφορά στο +12 (78-66), με τον Μπαρτζώκα να τιμωρείται με τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Ο Λάρκιν ήταν άστοχος στη βολή της τεχνικής ποινής, αλλά ο Κλάιμπερν θα ευστοχούσε στο 14ο τρίποντο της Αναντολού Εφές (81-66). Απέμεναν 2:53΄΄ και ο Παπανικολάου πέτυχε το τρίποντο (81-69), το ίδιο έκανε και ο Κέινααν (81-72), αλλά η Εφές ήταν ανώτερη. Ο Κλάιμπερν με 2/2 βολές έκανε το 83-72. Με 4.8’’ ν’ απομένουν ο Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με απευθείας τεχνική ποινή (και έφυγε για τ΄ αποδυτήρια), όταν χειροκρότησε ειρωνικά τον Ισπανό τεχνικό Αλμπέρτο Μπαένα. Ο Σέιν Λάρκιν ήταν εύστοχος και στις 2 βολές της τεχνικής ποινής για το τελικό 85-72.

Διαιτητές: Μπελόσεβιτς (Σερβία), Νέντοβιτς (Σλοβενία), Μπαένα (Ισπανία)

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς): Λάρκιν 15 (3), Μπεμπουά 11 (1), Μπράιαντ 10, Κλάιμπερν 14 (2), Τόμπσον 3 (1), Πλάις 9 (3), Χόλατς, Οσμάνι 5 (1), Οτούρου 3, Ουίλις 13 (3), Τζόουνς 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Ουίλιαμς-Γκος 3 (1), Ράιτ 6, Κέινααν 11 (3), Λαρεντζάκης 3 (1), Φαλ 14, Παπανικολάου 12 (2), Μπραζντέικις, Πίτερς 19 (3), Πετρούσεφ 2, ΜακΚίσικ

