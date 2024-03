Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 20 Μαρτίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Την μνήμη ποιων Αγίων τιμά στις 20 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Σήμερα, 20 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Των εν τη μονή αγίου Σάββα αναιρεθέντων οσίων.

Μαρτύρων Ακύλα του επάρχου, Αλεξανδρίας και των συν αυτή εν Αμινσώ Επτά γυναικών: Ευφημίας, Ευφρασίας, Θεοδοσίας, Θεοδώρας, Ιουλιανής, Κλαυδίας και Ματρώνης.

Λολλίωνος, Εμμανουήλ και Ροδιανού.

Νεομάρτυρος Μύρωνος, ράπτου του εξ Ηρακλείου Κρήτης.

Νικήτα Επισκόπου Απολλωνιάδος, του ομολογητού.

Η ανατολή του Ηλίου είναι στις 06:27, η δύση στις 18:37 και η Σελήνη είναι 10.4 ημερών

Η 20η Μαρτίου έχει οριστεί ως:

Διεθνής Ημέρα της Γης

Παγκόσμια Ημέρα Αποχής από το Κρέας

Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας

Διεθνής Ημέρα Αστρολογίας

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου για τα Παιδιά και τους Νέους

Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας

Ο άγιος Μύρων, καταγόταν από το Μεγάλο Κάστρο ( Ηράκλειο), της Κρήτης. Ο πατέρας του ονομαζόταν Δημήτριος και ήταν ευσεβής, τίμιος και ενάρετος άνθρωπος. Ο άγιος ήταν σεμνός και αγαπούσε την παρθενία και την άσκηση. Το επάγγελμά του ήταν ράπτης και για την ευσυνειδησία του οι Τούρκοι τον εσυκοφάντησαν, ότι δήθεν αποπλάνησε μία Τουρκοπούλα. Στο δικαστήριο ο άγιος απέδειξε τη συκοφαντία και όταν πιέσθηκε να αλλαξοπιστήσει, εκείνος με παρρησία ομολόγησε τη πίστη του. Για το λόγο αυτό καταδικάσθηκε σε θάνατο δι` αγχόνης. Έτσι έλαβε το αμάραντο στεφάνι της δόξης το 1793. Ο όσιος Νικήτας, έζησε στη φοβερή για τους χριστιανούς περίοδο της Εικονομαχίας. Από νεαρή ηλικία έδειξε τα πολλά χαρίσματά του και τις χριστιανικές του αρετές, οι οποίες και τον οδήγησαν στον επισκοπικό θρόνο της Απολλωνιάδος, πόλης της Βιθυνίας, η οποία υπαγόταν στη Μητρόπολη της Νικομήδειας. Κατά τη διάρκεια της επισκοπικής του διακονίας διακρίθηκε για το πολυσήμαντο κοινωνικό και ποιμαντικό του έργο αλλά και για την μεγάλη του φιλανθρωπική δράση και την αφιλοκέρδειά του. Η δράση αυτή τον οδήγησε σε ρήξη με τους εικονομάχους της περιοχής και όταν ο άγιος πιέσθηκε να αλλάξει την πίστη και το φρόνημά του, εκείνος παρέμεινε ακλόνητος και ακαταμάχητος, και συνέχισε να κηρύττει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Για το λόγο αυτό καταδιώχθηκε, εξορίστηκε και υποβλήθηκε σε φρικτές ταλαιπωρίες. Υπέμεινε με θαυμαστή καρτερία όλα τα βασανιστήρια, στο τέλος όμως αρρώστησε βαριά και παρέδωσε την αγία του ψυχή στο Πλάστη και Δημιουργό, ο οποίος εν ημέρα κρίσεως θα του αποδώσει τον στέφανο δικαιοσύνης. Πηγή: ecclesia.gr