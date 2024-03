Πολιτική

Ερντογάν: Αν αρκεστούμε σε αυτά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, η ζωή στην πατρίδα θα είναι σύντομη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες…προεκλογικές δηλώσεις του Ερντογάν, ο οποίος όσο πλησιάζει η ημέρα των εκλογών…ξεφεύγει.

-

«Αν αρκεστούμε σε αυτά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, η ζωή σε αυτή την πατρίδα θα είναι σύντομη», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε ομιλία του από την Σπάρτη, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Πίσω από κάθε σφραγίδα που έβαλαν οι Σελτζούκοι, οι Οθωμανοί και η Δημοκρατία της Τουρκίας σε αυτά τα εδάφη, και πίσω από κάθε έργο που μας εμπιστεύτηκαν ως κληρονομιά, υπάρχει ένας τόσο δύσκολος αγώνας.

Αν προσπαθήσουμε να αρκεστούμε σε αυτά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, η ζωή μας σε αυτή την πατρίδα θα είναι σύντομη. Θα συνεχίσουμε προσθέτοντας συνεχώς όλο και περισσότερα σε αυτήν, πιο όμορφα και καλύτερα, ώστε να μπορέσουμε να δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη που μας δόθηκε. Θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές μια Τουρκία μεγαλύτερη, ισχυρότερη και πλουσιότερη, ώστε να μπορέσουν να βάλουν τον πήχη ψηλότερα», είπε ο Τούρκος πρόεδρος

Αναφερόμενος και στο Αιγαίο ο Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Σπάρτη, γενναίο παιδί των Ταύρων, Σπάρτη, που η μία σου πλευρά γέρνει προς τη Μεσόγειο και η άλλη προς το Αιγαίο, είσαι έτοιμη να γίνεις μία από τις πόλεις του Αιώνα στις 31 Μαρτίου;».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Μωρό πέθανε από ασιτία - Η μητέρα το άφησε στο σπίτι και πήγε…. διακοπές! (βίντεο)

Πειραιάς: “Νοσηλεύτρια” έκλεψε ασθενείς και χτύπησε υγειονομικούς

Εαρινή ισημερία 2024: Η πρώτη ημέρα της άνοιξης