Δέσποινα Παπαμιχαήλ: Με το “δεξί” στο τουρνουά της Λάρνακας

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε με νίκη στο τουρνούα της Κύπρου.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, Νο 260 στον κόσμο, νίκησε τη Γερμανίδα, Τζούλια Μίντεντορφ, στον 1ο γύρο του τουρνουά στη Λάρνακα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης στην Κύπρο.

Η 30χρονη τενίστρια επικράτησε εύκολα της αντιπάλου της με 6-1, 6-3 και στο 2ο γύρο του τουρνουά θ' αντιμετωπίσει την Ισπανίδα Τένια Λούκας.

