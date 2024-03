Κοινωνία

Ασέλγεια: Σε δίκη 74χρονος για... φιλιά με το ζόρι σε νεαρή αλλοδαπή

Για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της κοπέλας θα δικαστεί ο ηλικιωμένος. Τι αναφέρει η καταγγελία της 21χρονης για όσα συνέβησαν σε σπίτι υπό ενοικίαση.

Για την 7η Φεβρουαρίου 2025 προσδιορίστηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου η εκδίκαση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου υπόθεσης με κατηγορούμενο έναν 74χρονο ημεδαπό ο οποίος σύμφωνα με σχετική καταγγελία προέβη σε ασελγείς ενέργειες σε βάρος 21χρονης υπηκόου Αλβανίας.

Ο 74χρονος είχε συλληφθεί την 6η Μαρτίου 2023 το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου. Φέρεται ότι ενώ έδειχνε στην 21χρονη το προς μίσθωση ακίνητο την πέταξε σε έναν καναπέ και την φίλησε στα χείλη. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες προχωρά σε μήνυση στην αλλοδαπή για ψευδή καταμήνυση.

Η 21χρονη διατείνεται ότι μέσω ιστοσελίδας βρήκε αγγελία για ένα σπίτι στο Ροδίνι. Τέλος Φεβρουαρίου κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο της αγγελίας με σκοπό να δει το σπίτι και αφού το είδε την επόμενη ημέρα πλήρωσε προκαταβολή για την μίσθωσή του και συμφώνησε με τον ιδιοκτήτη να υπογράψουν συμβόλαιο μόλις πληρωθεί από την εργασία της,

Πήγε στην οικία του, όπως είπε την 6η Μαρτίου 2024 για να υπογράψουν και μόλις μπήκε μέσα εκείνος, κλείδωσε την πόρτα την αγκάλιασε και της τσίμπησε το μάγουλο. Η συμπεριφορά του αυτή, όπως ισχυρίστηκε, της φάνηκε περίεργη αλλά λόγω του ό,τι ήταν μεγάλος άνθρωπος δεν έδωσε σημασία. Ακολούθως, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της, της κράτησε το χέρι και την έβαλε να καθίσει στον καναπέ και ο ίδιος κάθισε δίπλα της κι ενώ μιλούσαν, έβαλε το δεξί του χέρι πάνω στο πόδι της πάνω από το γόνατο και μετά με τα δυο του χέρια την έπιασε από το πρόσωπο και την έσπρωξε να ακουμπήσει πίσω στον καναπέ ενώ πλησίασε το πρόσωπό του στο δικό της και την φίλησε στο στόμα.

Εκείνη όπως διατείνεται τον απώθησε και τότε εκείνος επιχείρησε να την αγκαλιάσει ξανά αλλά λόγω του ό,τι αντέδρασε την άφησε. Του είπε ότι δεν θέλει να μισθώσει το σπίτι, του ζήτησε τα χρήματα της και της τα έδωσε, του ζήτησε να ξεκλειδώσει την πόρτα και το έκανε. Αμέσως μετά ενημέρωσε τους φίλους της και την αστυνομία.

Ο 74χρονος από την άλλη διατείνεται ότι η περιγραφή της είναι μύθευμα και ότι του είχε δώσει προκαταβολή 150 ευρώ αλλά καθυστέρησε να προσέλθει για την υπογραφή του συμβολαίου και την 5η Μαρτίου 2024 που είχαν ραντεβού προς τούτο δεν εμφανίστηκε με αποτέλεσμα την επομένη να της επιστρέψει τα χρήματα και να την ενημερώσει ότι δεν θα της μισθώσει το ακίνητο.

Θεωρεί δε ότι επινόησε την ιστορία αυτή για να τον πλήξει γιατί δεν της μίσθωσε το ακίνητο.

Πηγή: dimokratiki.gr





