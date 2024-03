Αθλητικά

Miami Open - Τσιτσιπάς: Διακοπή στον αγώνα με τον Σαποβάλοφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί διεκόπη ο αγώνας του Έλληνα τενίστα. Πότε αναμένεται να συνεχισθεί.

-

Η δυνατή βροχόπτωση, που έπεσε τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στο Μαϊάμι, οδήγησε στην διακοπή του αγώνα, ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και στον Καναδό, Ντένις Σαποβάλοφ. Η αναμέτρηση επρόκειτο να διεξαχθεί εχθές (22/3) το απόγευμα, για τον 2ο γύρο του διεθνούς τουρνουά, που φιλοξενείται στην πόλη, όμως η δυνατή βροχή μετέθεσε κατά έξι ώρες την έναρξη.

Την στιγμή της διακοπής, ο Καναδός τενίστας (Νο 126 στον κόσμο), προηγείτο με 2-1 games, καθώς είχε κάνει break στο σερβίς του «Tsitsifast», ο οποίος βρίσκεται στην 11η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Καιρού επιτρέποντος, ο αγώνας θα συνεχισθεί σήμερα (23/3) το απόγευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

MyAADE app - Πιτσιλής: Η νέα εφαρμογή “λύνει τα χέρια” στους φορολογούμενους (βίντεο)

ISIS - Μόσχα: Φόβοι για 100 νεκρούς από την τρομοκρατική επίθεση (εικόνες)

Euro 2024 - Εθνική Ελλάδας: Με κόσμο ο αγώνας με την Γεωργία