25η Μαρτίου: “Άδειασαν” Αθήνα και Πειραιάς – Μαζική η φυγή των εκδρομέων

Πόσα οχήματα πέρασαν τα διόδια της Αττικής το τελευταίο εισκοιτετράωρο. Τι έκτακτα μέτρα έλαβε η Τροχαία.

Πολλοί ήταν οι κάτοικοι των Αθηνών και του Πειραιά οι οποίοι με σύμμαχο τον καλό καιρό εκμεταλλεύτηκαν και αυτό το 3ημερο προκειμένου να κάνουν μια απόδραση από την Αττική.

Όπως μεταδίδει η συντάκτρια του ΑΝΤ1 Αντιγόνη Θάνου, το Σάββατο το απόγευμα αναχώρησαν και οι τελευταίοι εκδρομείς οι οποίοι πριν από λίγο ώρα είχαν τελειώσει από τις εργασίες τους. Η κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας διεξήχθη ομαλά χωρίς να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα παρά το μεγάλο αριθμό οχημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας, μόνο το 24ωρο Παρασκευή 22 Μαρτίου 06.00 το πρωί μέχρι και ίδια ώρα την επομένη, Σάββατο 23 Μαρτίου, εγκατέλειψαν την Αττική πάνω από 82.000 οχήματα. Συγκεκριμένα από τα διόδια Αφιδνών στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας πέρασαν 37.311 οχήματα και τις ίδιες ώρες, από τα διόδια Ελευσίνας στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου πέρασαν 44.716 οχήματα.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης έχει λάβει έκτακτα μέτρα για την διευκόλυνση και την ασφάλεια των οδηγών, μέτρα τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και την Δευτέρα το βράδυ που αναμένεται να επιστρέψουν οι εκδρομείς. Συγκεκριμένα το σχέδιο της Διεύθυνσης Τροχαίας περιλαμβάνει:

αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,

αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις και εορταστικές εκδηλώσεις,

παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες και

ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επίσης εφαρμόστηκε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων για το Σάββατο 23 Μαρτίου από τις 08.00 το πρωί έως και τη 13.00 το μεσημέρι. Το ίδιο μέτρο θα τεθεί σε ισχύ και τη Δευτέρα που είναι μέρα επιστροφής, από τις 15.00 το απόγευμα έως και τις 21,00 το βράδυ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας,

«Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Προς τον σκοπό αυτό συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων θα δραστηριοποιηθούν σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων σε παραβάσεις όπως:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

υπερβολική ταχύτητα,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας,

αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

φθαρμένα ελαστικά και

αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της Χώρας. Η αστυνομία, υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Στο πλαίσιο αυτό συνιστά στους πολίτες:

Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

Να μην χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.

Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.

Να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός κ.λπ.).

Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους

Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη».

Αντίστοιχη εικόνα μαζικής εξόδου επικρατεί και στο λιμάνι του Πειραιά, με τους τελευταίους εκδρομείς να αναχωρούν για την Κρήτη και τα Δωδεκανησα. Όπως μεταδίδουν οι ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Κώστας Τάτσης και Θάνος Κλωνόπουλος, κίνηση από το πρωί του Σαββάτου και στα τρία λιμανια της Αττικής ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που διάλεξαν την νησιωτική χώρα για να εκδράμουν για το τριήμερο.

Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας, οι εκδρομείς που αναχώρησαν από το από τα τρία λιμάνια της Αττικής ήταν περισσότεροι σε σχέση με το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Πρωταθλητές στις προτιμήσεις των εκδρομέων ήταν ακόμη μία φορά τα νησιά των Κυκλάδων και κυρίως η Σύρος, ενω αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση για τα νησιά του Αργοσαρωνικού Κόλπου.

