Κηφισιά: Φονική φωτιά σε διαμέρισμα

Πως συνέβη η τραγωδία, από την φωτιά στο διαμέρισμα, τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου.

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε την νύχτα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, επί της οδού Κοκκινάκη, στην Κηφισιά.

Επί τόπου έσπευσαν 13 πυροσβέστες με 4 υδροφόρα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, που ρίχτηκαν στην μάχη κατάσβεσης της φωτιάς και απεγκλωβισμού δύο ανθρώπων που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στο διαμέρισμα.

Δυστυχώς, χωρίς τις αισθήσεις τους απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο ένας άνδρας ηλικίας 86 ετών και μια γυναίκα ηλικίας 45-50 ετών.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Δευτέρας, ο ηλικιωμένος άνδρας κατέληξε.

