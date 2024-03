Αθλητικά

Ο Ντάνι Άλβες πλήρωσε εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος

Πόσα χρήματα πλήρωσε ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής, για να αποφυλακιστεί.

Ο Ντάνι Αλβες, ο οποίος καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 4,5 ετών για βιασμό μίας νεαρής κοπέλας τον περασμένο Φεβρουάριο, πλήρωσε την εγγύηση του ενός εκατομμυρίου ευρώ και θα μπορέσει να φύγει από τη φυλακή, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (25/3) σχετικά, από δικαστήριο της Βαρκελώνης.

«Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση του Ντάνιελ Άλβες έχει καταγραφεί στους λογαριασμούς του 21ου τμήματος του δικαστηρίου της Βαρκελώνης», αναφέρεται επιγραμματικά στο σχετικό δελτίο Τύπου από το δικαστήριο, που αποδέχθηκε την περασμένη Τετάρτη, την αποφυλάκιση του Βραζιλιάνου, με την συγκεκριμένη εγγύηση, την παράδοση των διαβατηρίων του και την απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία.

Πολλοί δημοσιογράφοι περίμεναν υπομονετικά παρά την βροχόπτωση, από νωρίς το πρωί μπροστά από τις φυλακές Μπράιανς 2, 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βαρκελώνης, την αποφυλάκισή του Αλβες.

Το δικαστήριο της Βαρκελώνης αποδέχθηκε την αποφυλάκισή του εν αναμονή της έφεσης, ενώ η οικογένεια του Νεϊμάρ, διέψευσε ότι κατέβαλε το ποσό της εγγύησης, παρά το γεγονός ότι τον περασμένο Ιανουάριο πλήρωσε 150.000 ευρώ για να βοηθήσει τον πρώην αμυντικό να καλύψει τις δικαστικές δαπάνες.

Η οικονομική κατάσταση του Ντάνι Άλβες έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την σύλληψή του, κυρίως με την αναστολή του συμβολαίου του με την μεξικανική ομάδα, Πούμας και την διακοπή άλλων πηγών εσόδων, σύμφωνα με την υπεράσπισή του.

Αποδεχόμενο την αποφυλάκισή του την περασμένη Τετάρτη, το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Αλβες, πρέπει να εμφανίζεται στο δικαστήριο κάθε εβδομάδα και να απαντά σε «όλες τις νόμιμες κλήσεις» από τώρα μέχρι και την νέα του δίκη, η ημερομηνία της οποίας είναι άγνωστη.

Επίσης, του απαγορεύθηκε να πλησιάζει σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το σπίτι ή τον χώρο εργασίας του θύματος και να έρχεται σε επαφή μαζί της.

