ISIS: Απειλεί τον Πούτιν - Να περιμένετε σφαγή πολύ σύντομα

Η τρομοκρατική οργάνωση, δήλωσε ότι οι εικόνες και τα βίντεο που διέρρευσαν από την κακοποίηση που υπέστησαν οι τρομοκράτες από τις ρωσικές αρχές αύξησαν τη “δίψα για αίμα για χιλιάδες αδελφούς τους”.

Ευθεία επίθεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, εξαπολύει ο ISIS, μετά από τα σκληρά πλάνα που έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου και απεικόνιζαν τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι τέσσερις ύποπτοι για την τρομοκρατική επίθεση στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall, στα περίχωρα της Μόσχας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 140 ανθρώπους.

Το Ισλαμικό Κράτος απείλησε ευθέως να «σφαγιάσει» τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ως αντίποινα για τον βασανισμό των τεσσάρων συλληφθέντων, οι οποίοι αφού υποβλήθηκαν σε σκληρές συνθήκες κράτησης εμφανίστηκαν σε ρωσικό δικαστήριο την Κυριακή φέροντας σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και άλλα σημεία του σώματός τους.

Οι τέσσερις συλληφθέντες, ο Dalerdzhon Mirzoyev, 32 ετών, ο Saidakrami Rachabalizoda, 30 ετών, ο Shamsidin Fariduni, 25 ετών, και ο Mukhammadsobir Faizov, 19 ετών, εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, σοβαρά χτυπημένοι, ενώ ο ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε πάνω σε καροτσάκι.

Σε βίντεο εμφανίζεται ο Rachabalizoda να κλαίει και να ουρλιάζει στο έδαφος, καθώς οι Ρώσοι στρατιώτες τον χτυπούν με τα κοντάκια των όπλων τους, ενώ ένα μεταγενέστερο βίντεο έδειχνε έναν αξιωματικό να του κόβει το δεξί αυτί και να τον ταΐζει με τη βία.

Αργότερα ο Rachabalizoda εμφανίστηκε στο δικαστήριο με πρησμένα χαρακτηριστικά προσώπου και έναν τεράστιο επίδεσμο στο δεξί του αυτί.

Η τρομοκρατική οργάνωση, η οποία ανέλαβε δύο φορές την ευθύνη για την επίθεση, δήλωσε ότι οι εικόνες και τα βίντεο που διέρρευσαν από την κακοποίηση που υπέστησαν οι τρομοκράτες από τις ρωσικές αρχές απλώς αύξησαν τη «δίψα για αίμα για χιλιάδες αδελφούς τους».

Ακόμη, το Ισλαμικό Κράτος ανέφερε: «Προς όλους τους άγριους Ρώσους! Σταματήστε να βασανίζετε κρατούμενους του Ισλαμικού Κράτους». «Προσοχή! Μην νομίζετε ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να σας εκδικηθούμε για τους αιχμάλωτους αδελφούς μας. Στην επίθεση της Παρασκευής, σας αποδείξαμε ότι, οι Μουτζαχεντίν του Ισλαμικού Κράτους μπορούν να σας τιμωρήσουν για οποιαδήποτε φρίκη σας» πρόσθεσε το ISIS, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Περιμένετε μια σφαγή, πολύ σύντομα», απειλεί το Ισλαμικό Κράτος και συνεχίζει: «Αυτή τη φορά, θα σας χτυπήσουμε τόσο δυνατά που οι μελλοντικές γενιές, θεού θέλοντος, θα σας θυμούνται και αυτοί οι πόνοι και οι πληγές του παρελθόντος θα ξεχαστούν».

«Ναι! Πολύ βαριά, θανατηφόρα, αιματηρά, καυτά και καταστροφικά χτυπήματα. Περιμένετε! Περιμένετε μια σφαγή, θεού θέλοντος. Πολύ σύντομα, θεού θέλοντος» προειδοποιεί το Ισλαμικό Κράτος.

