Κόσμος

Επίθεση στη Μόσχα: η κακοποίηση των συλληφθέντων και η απάντηση του Κρεμλίνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν αρνήθηκε να σχολιάσει την ανάληψη ευθύνης της επίθεσης από το Ισλαμικό Κράτος, λέγοντας πως η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

-

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει την ανάληψη ευθύνης εκ μέρους της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σχετικά με την πολύνεκρη επίθεση στη Μόσχα, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 137 ανθρώπους, όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, την ώρα που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προτάξει από την πλευρά του το σενάριο εμπλοκής της Ουκρανίας, κάτι που το Κίεβο διαψεύδει.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η προεδρική διοίκηση θα έκανε λάθος να προβεί σε σχόλια σχετικά με την εξέλιξη της έρευνας. Δεν θα το κάνουμε», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο ίδιος είπε πως ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους δεν προβλέπει σε αυτή τη φάση να μεταβεί στο Crocus City Hall, τον τόπο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει τις αιτιάσεις περί βασανιστηρίων σε βάρος των υπόπτων της επίθεσης στα προάστια της Μόσχας, οι οποίες διατυπώθηκαν μετά τη δημοσίευση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φωτογραφιών όπου διακρίνονται με το πρόσωπο γεμάτο αίματα.

«Δεν θα απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους. Στα πλάνα από τις συλλήψεις τους, τα οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, τρείς από τους άνδρες έχουν αίμα στο πρόσωπο.

Σε ένα άλλο βίντεο, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και η γνησιότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, διακρίνεται ο ένας από τους υπόπτους την ώρα που κάποιο πρόσωπο, που δεν φαίνεται στον φακό, του κόβει το αυτί.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο χθες το βράδυ, ένας από τους υπόπτους είχε ένα λευκό επίδεσμο στο αυτί του και ένας άλλος έφθασε με αναπηρικό αμαξίδιο κι είχε τα μάτια του κλειστά.

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι συνέλαβαν 11 ανθρώπους συνολικά, μεταξύ αυτών οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες, όμως το προφίλ των άλλων υπόπτων δεν είναι σαφές.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων σήμερα σχετικά με τους υπόλοιπους 7 συλληφθέντες, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δεν απάντησε επικαλούμενος την έρευνα που είναι σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο την 25η Μαρτίου

25η Μαρτίου - Παρέλαση: Παραλειπόμενα από την προετοιμασία (εικόνες)

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο