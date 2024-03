ΗΠΑ: Πλοίο προσέκρουσε σε γέφυρα στη Βαλτιμόρη - Φόβοι για θύματα (βίντεο)

Καρέ καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας.

Μέρος της γέφυρας Key Bridge στη Βαλτιμόρη, στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ, κατέρρευσε αφού ένα φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σ' αυτή σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Βαλτιμόρης αντιμετωπίζει την κατάρρευση γέφυρας στην πόλη ως περιστατικό με πολλαπλά θύματα, ενώ αναζητεί επτά ανθρώπους που έχουν πέσει στον ποταμό Πατάπσκο.

Another angle of cargo ship slamming into the Francis Scott Key Bridge. The bridge extends over the Patapsco River and serves as the outermost crossing of the Baltimore harbor. It is an essential link of Interstate-695, or the Baltimore Beltway. pic.twitter.com/CLH98KFT3N