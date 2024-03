Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος: Η αποστολή για τον αγώνα με την Γεωργία

Οι παίκτες που επέλεξε ο Γκουστάβο Πογέτ για τον “τελικό” με την Γεωργία.

Η εθνική Ελλάδας θα παίξει σήμερα (19:00) ένα από τα κρισιμότερα ματς την τελευταία δεκαετία κόντρα στη Γεωργία στην Τιφλίδα, για μία θέση στα τελικά του EURO 2024, στο κατάμεστο στάδιο «Boris Paichadze».

Ο Ουρουγουανός ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής, Γκουστάβο Πογιέτ, έκανε τις τελικές επιλογές του αναφορικά με την αποστολή. Κατέληξε σε 23 παίκτες αφήνοντας εκτός -σε σχέση με τις αρχικές κλήσεις του- τους Σωκράτη Διούδη, Γιώργο Τζαβέλλα, Χρήστο Τζόλη και Μανώλη Σάλιακα.

Αναλυτικά η αποστολή της εθνικής:

Βλαχοδήμος, Πασχαλάκης, Αθανασιάδης, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Ρότα, Μπάλντοκ, Κουλιεράκης, Μπακασέτας, Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Ζέκα, Σιώπης, Ιωαννίδης, Μασούρας, Πέλκας, Χατζηγιοβάνης, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης και Παυλίδης.

Η αποστολή της Γεωργίας

Ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός της Γεωργίας, Βίλι Σανιόλ, άφησε εκτός αποστολής για τον κρίσιμο αγώνα τρεις παίκτες: τους Ανζόρ Μεκβαμπισβίλι, Σάμπα Σαζόνοφ και Βλάντιμιρ Μαμουτσασβίλι. Αναλυτικά η αποστολή της Γεωργίας:

Τερματοφύλακες: Μαμαρντασβίλι (Βαλένθια), Λόρια (Ντινάμο Τιφλίδας), Γκουγκεσασβίλι (Καραμπάχ). Αμυντικοί: Κβιρκβέλια (Αλ Αχντούντ), Κάσια (Σλοβάνι), Γκβελεσιάνι (Περσέπολις), Ντβάλι (ΑΠΟΕΛ), Λοκοσβίλι (Κρεμονέζε), Κακαμπάντζε (Κρακοβία), Τσιταϊσβίλι (Ντινάμο Μπατούμι), Γκοτσολεϊσβίλι (Σαχτάρ).

Μέσοι/Επιθετικοί: Κιτεϊσβίλι (Στουρμ), Κβεκβεσκίρι (Λεχ Πόζναν), Τσαχβεντάτζε (Γουότφορντ), Κοτσορασβίλι (Λεβάντε), Κανκάβα (Σλοβάνι), Μικουτάντζε (Μετζ), Ζιβζιβάντζε (Καρλσρούη), Κβιλιτάια (ΑΠΟΕΛ), Σενγκέλια (Παναιτωλικός), Αλτουνασβίλι (Βόλφσμπεργκερ), Κβιλιτάια (ΑΠΟΕΛ), Νταβιτασβίλι (Μπορντό), Κβαρατσxέλια (Νάπολι).

