Πολυχρονόπουλος στο “Πρωινό”: Χτυπήστε εμένα, όχι όμως την αλληλεγγύη (βίντεο)

"Δεν μετανιώνω για όσα έκανα", τονίζει μεταξύ άλλων ο ελεγχόμενος για ξέπλυμα, επικεφαλής του "Άλλου Ανθρώπου".

Κυριολεκτικά για όλους και για όλα μίλησε ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας σίτισης απόρων «Ο Άλλος Άνθρωπος» παραχωρώντας την Τρίτη το πρωί αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» και το Γιώργο Λιάγκα.

Ο κ. Πολυχρονόπουλος εκμυστηρεύτηκε ότι μεγάλωσε στο Αιγάλεω σε μια φτωχή οικογένεια και ότι πριν από την ανάπτυξη της φιλανθρωπικής του δράσης, εργαζόταν ως επιχειρηματίας στο χώρο των πωλήσεων και μεταξύ άλλων διοικούσε ομάδες εργαζομένων πωλητών τις οποίες καθοδηγούσε για την προώθηση προϊόντων διαδικτύου. «Είχα το αυτοκίνητό μου, νοίκιαζα σπίτι και ζούσα μια κανονικά και σχετικά άνετη ζωή, όπως πολλοί άλλοι συνάνθρωποί μου. Είχα παράλληλα και πολιτική συνείδηση – παραδείγματος χάριν συμμετείχα στο κίνημα των “Αγανακτισμένων”», μοιράστηκε, και κατέληξε: «Κάποια στιγμή όλα αυτά τέλειωσαν διότι ο βασικός μου πελάτης – εταιρία, πουλήθηκε σε άλλη, μεγαλύτερη εταιρία, η οποία άλλαξε όλους τους προμηθευτές, κι έτσι εγώ έμεινα άνεργος. Ξενοίκιασα και πήγα να μείνω στο σπίτι της μητέρας μου, η οποία ως χαμηλοσυνταξιούχος με “χαρτζιλίκωνε” όπως μπορούσε, και με παρέπεμψε στο συσσίτιο της εκκλησίας για να βρίσκω ένα πιάτο φαγητό. Στην εκκλησία για να δώσουν τη μερίδα εκείνη ζητούσαν να δουν εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας. Αυτό το βρήκα προσβλητικό. Εγώ πίστευα ότι δικαιούται οποιοσδήποτε ένα πιάτο φαγητό χωρίς να υποχρεώνεται να αποδείξει αυτή του την ανάγκη. Οραματίστηκα μια ομάδα η οποία θα εμφορείτο από αυτή τη φιλοσοφία και έτσι δημιούργησα τον “Άλλο Άνθρωπο”».

Μιλώντας για την εποχή που τον ήλεγξε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ο κ. Πολυχρονόπουλος ανέφερε ότι δεν είχε ιδέα για όλα αυτά και ότι όταν τα διαπίστωσε έπαθε σοκ, διότι τα περισσότερα απ’ όσα του καταλογίζονται είναι, όπως είπε, ψέματα. Συγκεκριμένα τόνισε: «Όπως υπολόγισα πρόσφατα, όλα αυτά τα χρόνια αθροιστικά πέρασαν από τα χέρια του Άλλου Ανθρώπου περίπου 13.000.000 ευρώ, 3.000.000 σε χρήμα και 9.000.000 σε είδος (τρόφιμα κλπ). Από τα 3 αυτά εκατομμύρια σε χρήμα, πράγματι περίπου 100.000 τα χρησιμοποίησα για ατομικές μου ανάγκες, δεδομένου ότι δεν είχα άλλο εισόδημα και απασχολούμουν σε μόνιμη και πλήρη βάση στην πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα έρχονταν άνθρωποι και έδιναν χρήματα, ως επί το πλείστον μετρητά στο χέρι, και μου έλεγαν “Αυτά τα συγκεκριμένα και μόνο, δεν είναι για την πρωτοβουλία αλλά για ‘σένα προσωπικά ως έπαινο για τη δράση σου”. Από αυτά τα χρήματα ζούσα. Π.χ. έμενα σε ξενοδοχεία, κάποια ήταν άνετα και όμορφα, ποτέ όμως στην πόλη μου. Σε άλλες πόλεις στις οποίες μετέβαινα για να μαγειρέψουμε. Γενικότερα δεν έχω ποτέ ταξιδέψει για αναψυχή, παρά μόνο για ανάγκες του Άλλου Ανθρώπου. Έμενα μέσα στο χώρο διότι δεν είχα δικό μου σπίτι. Εξάλλου πλήρωνα το ενοίκιο της μητέρας μου, το ρεύμα, τη βενζίνη μου, τα τσιγάρα μου, περίπου άθροισμα 2.000 ευρώ το μήνα. Το μπέρδεμα προκύπτει επειδή ακόμα και από αυτά τα χρήματα που μου τα έδιναν για ‘μένα, εγώ από άποψη, κάποια τα έδινα κι αυτά στην πρωτοβουλία κι έτσι άθελά μου γεννούσα την εσφαλμένη εντύπωση ότι μου τα είχαν δώσει εξαρχής όλα για την πρωτοβουλία. Τις κάρτες για τους 7 λογαριασμούς στους οποίους κατετίθεντο χρήματα τις είχα εγώ, με τη σύμφωνη όμως γνώμη των επίσημων δικαιούχων τους.».

Αναφορικά με τις υπηρεσίες του Άλλου Ανθρώπου, ο κ. Πολυχρονόπουλος επισήμανε ότι στην καραντίνα ήταν η μόνη πρωτοβουλία σίτισης που συνέχισε να λειτουργεί και σχολίασε: «Αυτά που με κατηγορούν ότι ελλείψει υλικών σέρβιρα φαγητά-“νεροζούμια”, είναι ψέματα, δεν έχω μαγειρέψει ποτέ “νερουζούμι”».

Μιλώντας για τις κατηγορίες περί τζόγου, στοιχημάτων και συμμετοχής σε παιχνίδια-“φρουτάκια”, απάντησε χαρακτηριστικά ότι σε τέτοιες δραστηριότητες, δεν έχει δαπανήσει ούτε ένα ευρώ της πρωτοβουλίας, παρά μόνο τα παραπάνω χρήματα που του δίνονταν για τον ίδιο. Σχετικά με το ενδεχόμενο εξάρτησής του, είπε: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Πάντως κι αν ρωτήσεις κάποιον εξαρτημένο αν είναι εξαρτημένος, όχι θα σου απαντήσει. Πάντως αν ήμουν, θα είχε δεχθεί όταν με παρότρυναν να μετατρέψω την πρωτοβουλία σε ΜΚΟ . Επίσης υποστήριξε ότι δεν έπαιζε τζόγο την περίοδο που αναφέρει η έρευνα της Αρχής και απέφυγε να απαντήσει αν είχε ή όχι, ειδική ψηφιακή κάρτα αποταμίευσης κεφαλαίου για τζόγο.

Οσον αφορά τις κατηγορίες ότι μέρος των πρώτων υλών τις πουλούσε αντί τις χρησιμοποιεί για να μαγειρεύει δωρεάν γεύματα, είπε: «Έγινε αντιληπτό ότι κάποιες πρώτες ύλες από αυτές κυκλοφόρησαν στο εμπόριο; 700 σακούλες σε φτωχούς το μήνα δίναμε. Οι 10 ίσως δεν το είχαν ανάγκη και το πουλούσαν. Ας το έκαναν, δε με νοιάζει, εγώ έκανα απλώς το αρχικό καλό. Και ρούχο που έχω δώσει, το έχω δει να το φοράει άλλος που σημαίνει ότι μπορεί και να πουλήθηκε. Εγώ κ οι συνεργάτες μου όμως, δεν έχουμε πουλήσει ποτέ.

Σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση της πρωτοβουλίας, ο κ. Πολυχρονόπουλος τόνισε: «Από τα δημοσιεύματα και μετά, ελάχιστοι βοηθούν πια τον Άλλο Άνθρωπο, είτε σε μετρητά, είτε σε είδος. Καταλαβαίνω βέβαια ότι διστάζουν, μέχρι τουλάχιστον να αποδείξω την αθωότητά μου. Να πούμε όμως ότι ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλης αυτής της καταγγελίας; Ότι χτυπήθηκαν οι άνθρωποι που στηρίζονταν από τον Άλλο Άνθρωπο. “Την πλήρωσαν” εκείνοι που έχουν ανάγκη αλληλεγγύης. Ο Άλλος Άνθρωπος πάντως θα συνεχίσει, έστω και με λίγους ανθρώπους. Θα ξαναπάρω την κατσαρόλα μου και θα πάω να μαγειρεύω στις πλατείες. Όπως ακριβώς συνέβαινε στην αρχή.».

Τέλος κλείνοντας, είπε χαρακτηριστικά: «Ειπώθηκαν πολλά ψέματα εις βάρος μου. Όπως π.χ. ότι αναλάμβανα 7.500 ευρώ από μηχάνημα, κι όλοι ξέρουν ότι ανάληψη τέτοιου ποσού δε γίνεται. Δεν ξέρω γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι είπαν ψέματα εις βάρος μου. Ίσως έβλεπαν την καλή φήμη της πρωτοβουλίας και ήθελαν να γίνουν “χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη”. Δεν είμαι άγιος, είμαι άνθρωπος, άρα φέρω και πάθη. Πάντως δεν είμαι εκμεταλλευτής. Το μόνο περιουσιακό μου στοιχείο είναι το ρούχο που φοράω. Αν πάω φυλακή θα πάω για φορολογικούς λόγους, είμαι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο διότι αν μου βάλουν υψηλό πρόστιμο δεν θα έχω να το πληρώσω. Πάντως ό,τι “πάθω”, θα το πάθω λόγω ιδεολογίας. Δεν ήθελα νομική μορφή, δεν ήθελα μορφή ΜΚΟ, και κυρίως δεν ήθελα καταγραφή των ανθρώπων που έτρωγαν. Ήταν επιλογή μου. Δεν μετανιώνω. Έκανα καλό κι όχι κακό. Αν έχω να κάνω μία έκκληση είναι να σταματήσει ο καταιγισμός κατά της αλληλεγγύης. Εμένα στήστε με στον τοίχο, μην καταδικάζετε όμως, και τους ανθρώπους που χρειάζονται την αλληλεγγύη».

Ο δικηγόρος του κ. Πολυχρονόπουλου επανέλαβε τους βασικούς ισχυρισμούς της γραμμής υπεράσπισής του, δηλαδή:

ότι πρωτοβουλίες με το χαρακτηριστικό τίτλο «Ο Άλλος Άνθρωπος» λειτουργούσαν σε όλη την Ελλάδα και δε βρισκόταν κατ’ ανάγκη ο κ. Πολυχρονόπουλος πίσω από αυτές,

ότι πολλά έξοδα που αναφέρονται ως ατομικά του, δεν θα είχαν δαπανηθεί αν δεν υπήρχε η πρωτοβουλία και οι ανάγκες της και

ότι ο τζόγος είναι ένα ζήτημα ιδιωτικής ζωής για το οποίο επιφυλάσσεται να μιλήσει ενώπιον δικαστηρίου, αν παραπεμφθεί σε αυτό.

