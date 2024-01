Αθλητικά

“Λύγισε” στο φινάλε ο ΟΦΗ από το Αιγάλεω (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέρα από την ήττα όμως ο ΟΦΗ έχασε και την διαφορά με την οποία είχε κερδίσει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος το Αιγάλεω

-

Δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του για το 2024 ο ΟΦΗ που στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της National League 1 έχασε με 66-59 από το Αιγάλεω εκτός έδρας.

Πέρα από την ήττα όμως ο ΟΦΗ έχασε και την διαφορά με την οποία είχε κερδίσει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος το Αιγάλεω (88-83) και αυτό ίσως παίξει ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.



Το ματς ήταν απόλυτα ισορροπημένο στο πρώτο δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες με την λήξη του να βρίσκονται ισόπαλες 15-15, ενώ χέρι χέρι πήγαιναν και στο δεύτερο δεκάλεπτο χωρίς καλές εμπνεύσεις πάντως στην επίθεση με το Αιγάλεω να προηγείται στο ημίχρονο με 27-25.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΟΦΗ ανέβασε ρυθμούς και κατάφερε με την λήξη του να προηγηθεί με 38-42 αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο η ομάδα του Β. Ράλλη λύγισε και σε συνδυασμό με την ευστοχία του Αιγάλεω (σημείωσε 28 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο) υπέστη τελικά την ήττα με 66-59.

Τα δεκάλεπτα: 15-15, 27-25, 38-42, 66-59

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Τα κάλαντα οδήγησαν σε μηνήσεις και σύλληψη!

Σκυλακάκης: Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος υποχώρησαν και λόγω του ανταγωνισμού

Νορβηγία: Πρωτοφανές κύμα ψύχους στο Όσλο