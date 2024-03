Πολιτική

Κατατίθεται η πρόταση δυσπιστίας: Επικοινωνία Ανδρουλάκη με πολιτικούς αρχηγούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από στιγμή σε στιγμή η εκκίνηση της τριήμερης κοινοβουλευτικής διαδικασίας με την κατάθεση της πρότασης από το Νίκο Ανδρουλάκη.

-

Στις 15.00 το μεσημέρι της Τρίτης πρόκειται να υποβληθεί επισήμως η Πρόταση Δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με θέμα τις κατηγορίες για συσκότιση των ευθυνών για τα Τέμπη.

O Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ενημέρωσε τηλεφωνικά για το περιεχόμενο και το σκεπτικό της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να καταθέσει το Κίνημα, τον επικεφαλής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον επικεφαλής της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση. Ο κ. Ανδρουλάκης για λόγους θεσμικής τάξης ενημέρωσε τηλεφωνικά και τον γραμματέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ειδήσεις σήμερα

Τέμπη - Πρόταση δυσπιστίας: “Ετοιμοπόλεμες” κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Γεωργία - Ελλάδα: Απόψε ο “τελικός” για την πρόκριση στο Euro

ISIS: Απειλεί τον Πούτιν - Να περιμένετε σφαγή πολύ σύντομα