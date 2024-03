Αθλητικά

EURO 2024: Το πρόγραμμα στην φάση των ομίλων

Ποιες είναι οι 24 ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση της διοργάνωσης, πως διαμορφώθηκαν οι 6 όμιλοι. Με ποιο αγώνα θα ξεκινήσει η ποδοσφαιρική γιορτή στην Γερμανία.

Μετά την ολοκλήρωση των τελικών των Play Off του EURO 2024 και τις προκρίσεις της Πολωνίας, της Ουκρανίας και της Γεωργίας συμπληρώθηκαν αντίστοιχα ο 4ος, ο 5ος κι ο 6ος όμιλος της διοργάνωσης και «κλείδωσε» και το τελικό πρόγραμμα των αγώνων των ομίλων της τελικής φάσης που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας.

Η «αυλαία» θ΄ ανοίξει στις 14 Ιουnίου (22:00), με την «οικοδέσποινα» Γερμανία να αντιμετωπίζει την Σκωτία (1ος όμιλος) στην «Αλιάνζ Αρένα» του Μονάχου.

Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της τελικής φάσης του EURO 2024:

1η αγωνιστική

14 Ιουνίου

Γερμανία-Σκωτία (Μόναχο, 21:00)

15 Ιουνίου

Ουγγαρία-Ελβετία (Κολωνία, 16:00)

Ισπανία-Κροατία (Βερολίνο, 19:00)

Ιταλία-Αλβανία (Ντόρτμουντ, 22:00)

16 Ιουνίου

Πολωνία-Ολλανδία (Αμβούργο, 16:00)

Σλοβενία-Δανία (Στουτγκάρδη, 19:00)

Σερβία-Αγγλία (Γκελζενκίρχεν, 22:00)

17 Ιουνίου

Ουκρανία-Ρουμανία (Μόναχο, 16:00)

Βέλγιο-Σλοβακία (Φρανκφούρτη, 19:00)

Αυστρία-Γαλλία (Ντίσελντορφ, 22:00)

18 Ιουνίου

Τουρκία-Γεωργία (Ντόρτμουντ, 19:00)

Πορτογαλία-Τσεχία (Λειψία, 22:00)

2η αγωνιστική

19 Ιουνίου

Κροατία-Αλβανία (Αμβούργο, 16:00)

Γερμανία-Ουγγαρία (Στουτγκάρδη, 19:00)

Σκωτία-Ελβετία (Κολωνία, 22:00)

20 Ιουνίου

Σλοβενία-Σερβία (Μόναχο, 16:00)

Δανία-Αγγλία (Φρανκφούρτη, 19:00)

Ισπανία-Ιταλία (Γκελζενκίρχεν, 22:00)

21 Ιουνίου

Ουκρανία-Σλοβακία (Κολωνία, 16:00)

Πολωνία-Αυστρία (Βερολίνο, 19:00)

Ολλανδία-Γαλλία (Λειψία, 22:00)

22 Ιουνίου

Γεωργία-Τσεχία (Αμβούργο, 16:00)

Τουρκία-Πορτογαλία (Ντόρτμουντ, 19:00)

Βέλγιο-Ρουμανία (Ντίσελντορφ, 22:00)

3η αγωνιστική

23 Ιουνίου

Ελβετία-Γερμανία (Φρανκφούρτη, 22:00)

Σκωτία-Ουγγαρία (Στουτγκάρδη, 22:00)

24 Ιουνίου

Κροατία-Ιταλία (Λειψία, 22:00)

Αλβανία-Ισπανία (Ντίσελντορφ, 22:00)

25 Ιουνίου

Ολλανδία-Αυστρία (Βερολίνο, 19:00)

Γαλλία-Πολωνία (Ντόρτμουντ, 19:00)

Αγγλία-Σλοβενία (Κολονία, 22:00)

Δανία-Σερβία (Μόναχο, 22:00)

26 Ιουνίου

Ρουμανία-Σλοβακία (Φρανκφούρτη, 19:00)

Βέλγιο-Ουκρανία (Στουτγκάρδη, 19:00)

Τσεχία-Τουρκία (Αμβούργο, 22:00)

Γεωργία-Πορτογαλία (Γκελζενκίρχεν, 22:00)

ΡΕΠΟ: 27-28/06

