Ελλάδα - Πογέτ: Είμαστε άτυχοι εδώ και δύο χρόνια...

Τι είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός μετά τον αποκλεισμό από την τελική φάση του Euro 2024. Η κλήρωση, οι αναγκαστικές αλλαγές και η συζήτηση για το μέλλον του στον πάγκο...

Απόλυτα απογοητευμένος απ’ την εξέλιξη του τελικού των Play Off με τη Γεωργία και τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδας απ’ τα τελικά του EURO 2024 μέσα απ’ τη διαδικασία των πέναλτι, ήταν ο Γκουστάβο Πογιέτ.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός έκανε τις πρώτες δηλώσεις του στο flash interview, προτού παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, κάνοντας λόγο για ατυχία, ενώ δεν θέλησε να πάρει θέση για το μέλλον του στον πάγκο της Εθνικής.

Όπως είπε, «Είναι μεγάλη η θλίψη, οι παίκτες είναι συντετριμμένοι. Δεν είχαμε τύχη τα τελευταία δύο χρόνια, ούτε στην κλήρωση, Οι παίκτες έκαναν τα πάντα, ότι μπορούσαν. Τους ζητήσαμε να κάνουν τα πάντα και το έκαναν. Για πρώτη φορά δεν μπορέσαμε να κάνουμε αλλαγές που θα βοηθούσαν τους παίκτες, τέσσερις από τις αλλαγές ήταν αναγκαστικές. Ήταν και αυτός ένας παράγοντας».

«Ήταν προνόμιο που ήμουν προπονητής αυτής της ομάδας και προτιμάω να μη μιλήσω για το μέλλον. Δεν είναι η στιγμή τώρα να μιλήσουμε για το μέλλον μου. Θα το κάνουμε σε πέντε ημέρες (σ.σ. τότε εκπνέει το συμβόλαιο του). Είναι η στιγμή να αναλύσουμε να δούμε τι έγινε απόψε αλλά δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για το μέλλον μου».

