Life

“The 2night show - Μαρία Μάρκου: Η Νομική, το Βερολίνο και τα αισθηματικά “καταφύγια” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μαρία Μάρκου προχώρησε σε μια εξομολόγηση εκ βαθέων στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της.

-

«Δεν ασκήθηκε καμία πίεση από την οικογένεια για γάμο. Μάλλον λειτούργησε σαν αντίστροφη ψυχολογία. Μας έλεγαν να κάνουμε ό,τι μας κάνει ευτυχισμένες. Η μητέρα μου σαν δικηγόρος μου έλεγε ότι "μαζί με τον γάμο υπάρχει και η εναλλακτική του διαζυγίου". Εγώ τον γάμο τον έζησα, ανήκει στο παρελθόν. Ο γάμος είναι μια διοικητική πράξη, όπως και το διαζύγιο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε» ανέφερε αρχικά η Μαρία Μάρκου.

«Τον έψαξα τον μπαμπά στις σχέσεις μου αλλά δεν τον βρήκα. Οπότε μετά άλλαξα το αντικείμενο της αναζήτησης και έψαχνα τον άντρα μου. Εγώ το έψαξα γιατί έχασα τον μπαμπά σου σε νεαρή ηλικία. Πάντα με ευγένεια και τακτ χωρίζουμε τους δρόμους μας. Δύο πράγματα κάνουν θελκτικό έναν άντρα, η καλοσύνη και ο τρόπος που συμπεριφέρεται σε ανθρώπους που θεωρούνται περιθώριο για τους άλλους», τόνισε στη συνέχεια η Μαρία Μάρκου.

«Είχα βλέψεις για μεγάλη καριέρα δημοσιογράφου αλλά τελικά απογοητεύτηκα. Δεν την αρνήθηκα αλλά δεν μου έγινε ελκυστική. Είχαμε λαμπρά μυαλά καθηγητών αλλά έγινε και το αντίθετο. Πήγα στο Βερολίνο, έκανα ένα διδακτορικό που χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση. Έκατσα 10 χρόνια στο Βερολίνο, αγάπησα πολύ», σημείωσε η Μαρία Μάρκου.

«Στην Ελλάδα αποφασίζω να βρω τον επαγγελματικό μου δρόμο. Αποφάσισα να σπουδάσω Νομική και αποφασίζω να διοριστώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γιατί θεωρούσα ότι μπορώ να προσφέρω ενώ ήταν κόντρα σε μένα. Είναι ένα Υπουργείο που έχω κάνει πολλά σημαντικά πράγματα, όχι πάντα επιτυχημένα αλλά πάντα υλοποιούμε. Είναι μια απρόβλεπτη συνθήκη αλλά στο βαθμό μπορούμε προσφέρουμε τα πάντα», υπογράμμισε.

«Το "The Chase" προέκυψε από ένα βιογραφικό για να συμμετέχω ως παίκτρια. Μετά μου είπαν ότι υπάρχει μια διάθεση να δοκιμαστώ ως Chaser. Πήγα μετά από αλλεπάλληλα δοκιμαστικά, μου έκαναν άπειρα τεστ ερωτήσεων. Θέλω να πιστεύω ότι ήμουν πάνω από το 80%. Αρχές Δεκεμβρίου του 2020 - 2021 μου είπαν ότι θα συμμετέχω. Δεν είμαστε τόσο αναλώσιμοι. Είναι πολύ καυτή η θέση του Chaser. Γιατί πρέπει να δικαιώσεις το κανάλι, τους συνεργάτες σου αλλά και εσένα που πρέπει να αποδεικνύεις καθημερινά την αξία σου», τόνισε η Μαρία Μάρκου κλείνοντας.

Ειδήσεις σήμερα:

Η πρόταση δυσπιστίας “πάει πίσω” ΕΝΦΙΑ και φορολογικές δηλώσεις

Εορτολόγιο - 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ρίτσαρντ Σέρα: Έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος εικαστικός (εικόνες)