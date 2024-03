Πολιτική

Τέμπη - Πρόταση δυσπιστίας: Ομιλία Καραμανλή στην Βουλή την Τετάρτη

Παρακολουθείστε LIVE την δεύτερη ημέρα της σύγκρουσης στην Ολομέλεια, επί της πρότασης μομφής. Γιατί θα μιλήσει σήμερα και όχι αύριο ο Κουτσούμπας.

Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη ημέρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που κατέθεσε τηνΤρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η συνεδρίαση της Τετάρτης ξεκίνησε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί και θα συνεχίσει χωρίς διακοπή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δείτε LIVE την συνεδρίαση της Βουλής:

Αύριο Πέμπτη η συζήτηση θα επαναληφθεί από τις 9:00 το πρωί με στόχο η ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία να ξεκινήσεις περί τις 8 με 9 το βράδυ.

Η τριήμερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στην Ολομέλεια, θα ολοκληρωθεί με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών (κατ’ αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων) και θα κορυφωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο βήμα της Βουλής αναμένεται να ανέβει το απόγευμα της τρίτης ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, ενώ λόγω της προγραμματισμένης επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επίσης θα μιλήσει σήμερα και όχι την Πέμπτη, όπως οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.

Η πρώτη ημέρα συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών, ολοκληρώθηκε στις 03:30 τα ξημερώματα, εν μέσω έντονων αντεγκλήσεων, όπως αυτή ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και στον Μάκη Βορίδη, νωρίς το βράδυ της Τρίτης.

Παράλληλη ένταση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση πυροδότησαν δηλώσεις του υποψήφιου για να ενταχθεί στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ , Νίκου Φαραντούρη, ότι είναι «ευχής έργον να ρίξει την κυβέρνηση η Ευρωπαία Εισαγγελέας» και ότι δεν έχει σημασία τι λέει ο Άρειος Πάγος, καθώς «στη Χούντα έλεγε ότι θα επικρατήσει η Επανάστασις».

Κωνσταντινίδης: Η πρόταση δυσπιστίας είναι επικοινωνιακό παιχνίδι, ελπίζουμε μόνο στην Δικαιοσύνη

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, η γυναίκα του οποίου έχασε την ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, λίγες ώρες μετά την αντιπαράθεση συγγενών θυμάτων με τον Κώστα Αγοραστό, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.

«Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση στα ερωτήματα μας για το δυστύχημα στα Τέμπη», είπε ο κ. Κωνσταντινίδης, λέγοντας ότι «δεν βρεθήκαμε εμείς απέναντι στον Αγοραστό, ο Αγοραστός βρέθηκε απέναντι μας, γιατί δεν μας απάντησε ποτέ στο δεύτερο εξώδικο που του έχουμε στείλει. Σήμερα θα υποβάλλουμε πάλι μηνύσεις και εγκλήσεις σε πρόσωπα που κατ’ όνομα και ιδιότητα για τα εκείνους που ήταν υπεύθυνοι για τις πρώτες ημέρες: όπως ο πρωτοδίκης, η ανακρίτρια, πυροσβέστες και αστυνομικοί που δεν έκαναν ότι έπρεπε τις πρώτες ημέρες, καθώς δεν καταργείται τις πρώτες ημέρες ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ούτε είναι κάτι υπεράνω της Δικαιοσύνης».

Σχετικά με την πρόταση μομφής ο κ. Κωνσταντινίδης είπε ότι «Δεν μας καλύπτει το θέμα του κοινοβουλίου. Όπως η Εξεταστική Επιτροπή οδήγησε σε άτομο, έτσι και η Πρόταση Μομφής είναι κάτι επικοινωνιακό».

Όπως ανέφερε θα ακούσει το απόγευμα την ομιλία του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, ενώ στράφηκε και κατά του Χρήστου Σπίρτζη για την επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, λέγοντας χαρακτηριστικά «εμείς έχουμε μηνύσει τους πρώην Υπουργούς Μεταφορών, μεταξύ των οποίων τους κ. Καραμανλή και Σπίρτζη για την μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ. Είναι επικοινωνιακό και αυτό του κ. Σπίρτζη. Όποιος θέλει, ας πάει στον φυσικό δικαστή για να φανεί αν έχει δίκιο ή άδικο».

