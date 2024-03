Πολιτική

Τέμπη - Πρόταση Δυσπιστίας: Κόντρες σε υψηλούς τόνους στην Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το "καλησπέρα" ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή, στην έναρξη της τριήμερης συζήτησης της Πρότασης Δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. Δείτε Live την συνεδρίαση.

-

Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που κατατέθηκε στη Βουλή και την οποία συνυπογράφουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία θα διαρκέσει 3 ημέρες και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ψηφοφορία.

Ο κύριος κορμός της πρότασης είναι η τραγωδία των Τεμπών και «η επιχείρηση συγκάλυψης από πλευράς κυβέρνησης», ενώ προστέθηκαν στοιχεία που αφορούν (και) τις πρόσφατες αποκαλύψεις για διαρροές προσωπικών στοιχείων εκλογέων από το υπουργείο Εσωτερικών. Εντάχθηκε επίσης αναφορά για τα μείζονα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η ακρίβεια.

Βορίδης: Προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε τον ανθρώπινο πόνο

«Η πρόταση δυσπιστίας που καταθέσατε δεν είναι κατά της Κυβέρνησης, αλλά κατά της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Κατά του Κοινοβουλίου γιατί δεν σας άρεσαν οι αποφάσεις του όπως ελήφθησαν στην υπόθεση των Τεμπών, αλλά και στα υπόλοιπα ζητήματα που θέτετε » ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης παρεμβαίνοντας και σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις των εισηγητών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο υπουργός καταλόγισε στην Αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να εδραιώσει την πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνηση με «παραλογισμούς, ψέματα, χαλκεύσεις, συκοφαντίες, άσχετες συνδέσεις, υποψίες, υπαινιγμοί. Αυτή είναι η πολιτική σας». «Θέλετε», είπε, «να εκμεταλλευτείτε τον ανθρώπινο πόνο. Αλλά την ανθρώπινη ευαισθησία δεν σας την χαρίζουμε»

Αναρωτήθηκε «από που προκύπτει η εμπλοκή του Πρωθυπουργού; Από πουθενά από την ανάγκη του πραγματικού σας κινήτρου να δημιουργήσετε συνθήκες πολιτικής εκμεταλλεύσεως μιας ανθρώπινης τραγωδίας. Και σήμερα έχουμε την κορωνίδα και την επίρρωση αυτού του πολιτικούς σκοπού. Και σήμερα φάνηκε η μεθόδευσή σας».

Ο κ. Βορίδης, απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «βλέπω να έχει επιλέξει ως εισηγητή του για τα θέματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου και της χειραγώγησης των Μέσων Ενημέρωσης, τον κ. Παππά! Κρίμα που δεν έχει επιλεγεί και ο κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος για να είναι η δεύτερη επιλογή σας, ώστε να είναι συμπληρωμένο το σετ του Κράτους Δικαίου»

Ο υπουργός, υποστήριξε ότι «από ένα κόμμα (εν. τον ΣΥΡΙΖΑ) που έχει δει Υπουργούς του να είναι καταδικασμένοι για θέματα λειτουργίας του Κράτους Δικαίου και ο αρχηγός του (εν. τον κ. Τσίπρα) έχει ομολογήσει την απόπειρα στησίματος δικαστηρίων και δημιουργίας ενόχων, θα περίμενε κανείς χαμηλότερους τόνους περί του Κράτους Δικαίου. Γιατί όλοι έχουμε μια ιστορία και μια διαδρομή».

Ο κ. Βορίδης, είπε πως με τις θέσεις που ανέπτυξαν οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ «αισθάνθηκα deja vu, καθώς ακούω σε επανάληψη την συζήτηση που έγινε πριν μια εβδομάδα κατά την συζήτηση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής. Τα ίδια επιχειρήματα ακριβώς» και «θέλετε να πέσει η Κυβέρνηση γιατί δεν σας αρέσει η άποψη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας»!

Νίκος Παππάς: Οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου δεν έχουν προηγούμενο

"Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε την παραίτηση της κυβέρνησης και τη δρομολόγηση εθνικών εκλογών, διότι οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου σε αριθμό και σε κλίμακα δεν έχουν προηγούμενο. Η κοινή γνώμη έχει καταλήξει σε ένα συμπέρασμα: Ότι στα Τέμπη έγινε προσπάθεια συγκάλυψης. Και αυτές οι τρεις μέρες, θα είναι οι μέρες που τελειώνει το κρυφτό. Και για τον κ. Μητσοτάκη και για τον κ. Καραμανλή" τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, κατά την εισήγησή του επί της πρότασης δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης.

Απευθυνόμενος προς τα κυβερνητικά έδρανα ανέφερε πως "εσείς κυβερνούσατε όταν γίνονταν οι υποκλοπές, όταν διαρρέονταν τα προσωπικά δεδομένα, όταν έγιναν τα Τέμπη. Και εσείς θα παραιτηθείτε. Για να ανασάνει η Δημοκρατία και να μιλήσει ο λαός».

"Εκλογές είναι η λύση" είπε ο κ. Παππάς και υποστηρίζοντας την πρόταση του προέδρου του κόμματός του προσέθεσε "Και φυσικά με παρατηρητές, οι οποίοι και θα ενημερωθούν εκ των προτέρων ότι έχει γίνει εξαγωγή στοιχείων των εκλογέων και χρήση τους από το κόμμα που ήταν στην κυβέρνηση".

"Είστε σε μία κατάσταση κατά την οποία, σε αντίθεση με αυτό που έλεγε ο ιδρυτής σας ότι «έξω πάμε καλά», εσείς δεν πάτε καλά ούτε έξω ούτε μέσα" σημείωσε και υποστήριξε ότι Ευρωκοινοβούλιο, η Κομισιόν, η Ευρωπαία εισαγγελέας, αλλά και η κοινή γνώμη που κατά 90% πιστεύει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί συγκάλυψη στα Τέμπη .

Σχετικώς με την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, ο κ. Παππάς υπογράμμισε, επίσης, ότι κάθε ώρα που περνά ενδέχεται να έχουμε νέες αποκαλύψεις. "Έχουν ανοίξει τα στόματα. Είχατε έναν στόχο. Την ιδιωτικοποίηση της υποδομής του σιδηροδρόμου. Λίγες μέρες πριν από το δυστύχημα ο κ. Καραμανλής είχε διακηρύξει ότι ετοιμάζατε τρία ΣΔΙΤ για την συντήρηση της γραμμής. Σας κατηγορούμε για συνειδητή εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου. Και όταν έγινε το δυστύχημα βάλατε μπροστά μία διπλή στρατηγική: μπάζωμα-ξεμπάζωμα και μονταζιέρα", είπε.

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό επισήμανε ότι ο κ. Μητσοτάκης την επομένη του δυστυχήματος, στη 1.30 το μεσημέρι, έκανε αναφορά στο ανθρώπινο λάθος και διερωτήθηκε: "Είχε πρόσβαση στα ηχητικά ο ίδιος; Δεν νομίζω. Είχε μιλήσει με τον κ. Τερεζάκη; Θα περιμένουμε να μάθουμε. Είχε μιλήσει με την αστυνομία; Μα η αστυνομία δεν είχε τα αρχεία στα χέρια της. Γεννάται το ερώτημα: Πως ήξερε ο κ. Μητσοτάκης περί ανθρώπινου λάθους; Να μας πει ποιες ήταν οι πηγές της ενημέρωσής του. Βγήκε προχθές η αποκάλυψη για την κοπτοραπτική και μία συγγνώμη δεν ζητήσατε".

Αποστολάκη: Οργανωμένη και συστηματική συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών

Η Μιλένα Αποστολάκη, είναι η πρώτη βουλευτής, που ανέβηκε στο βήμα, ως εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, στην πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Η κ. Αποστολάκη αναφέρθηκε σε όσα ακολούθησαν μετά την μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όταν τα δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά στα Τέμπη-τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης, το πόρισμα της επιτροπής Γεραπετρίτη, την εξεταστική επιτροπή, την απόφαση της κυβέρνησης να μην δεχθεί την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, την άσκηση δίωξης από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, τα όσα δήλωσε η ευρωπαία εισαγγελέας και μια σειρά άλλων γεγονότων-με κεντρικό άξονα των όσων παρέθεσε, την «οργανωμένη και συστηματική συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών» και την «οικοδόμηση του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθους», εκ μέρους της κυβέρνησης.

«Αν και η χώρα κατακλύστηκε με επίμονα «γιατί» και βαριά ερωτηματικά, μετά από εκείνη τη νύχτα στα Τέμπη, η κυβέρνηση επιδόθηκε σε μια οργανωμένη και συστηματική επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών», υπογράμμισε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρθηκε στην λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής, για την οποία κατήγγειλε ότι με ευθύνη της πλειοψηφίας, η στόχευση ήταν μια και σαφής, ήταν «η οικοδόμηση του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθους, ως το αποκλειστικό αίτιο για το έγκλημα των Τεμπών» και «η αποδόμηση της προφανούς αιτιώδους συνάφειας ανάμεσα στη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 και την τραγωδία στα Τέμπη».

«Στην προσπάθεια συγκάλυψης της αλήθειας για την τραγωδία των Τεμπών, ήρθαν τις τελευταίες ημέρες να προστεθούν νέα δεδομένα, που αποδεικνύουν αλλοίωση των συνομιλιών του μοιραίου σταθμάρχη με μηχανοδηγούς στη Λάρισα, τη νύχτα της μοιραίας τραγωδίας, ώστε να μεγεθυνθεί το αφήγημα της κυβέρνησης για το ανθρώπινο λάθος, ως αποκλειστικό αίτιο της σύγκρουσης και να υποβαθμιστούν οι υφιστάμενες κυβερνητικές ευθύνες, αναφορικά με την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου», είπε η Μιλένα Αποστολάκη, που επισήμανε ότι λίγες μόλις ώρες μετά τη σύγκρουση, κάποιοι αφαίρεσαν παράνομα τις συνομιλίες του σταθμάρχη, από τον ΟΣΕ, και «κατόπιν κοπτοραπτικής, τις έδωσαν αλλοιωμένες στη δημοσιότητα, ώστε να φαίνεται πως ο σταθμάρχης είχε υποδείξει λανθασμένη πορεία στο μοιραίο τρένο για να ενισχυθεί το προαποφασισμένο αφήγημα που ήθελε την τραγωδία να οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος.

Παφίλης: Η προσπάθεια για συγκάλυψη βγάζει μάτι

«Για το έγκλημα στα Τέμπη ευθύνεται η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και η πολιτική των άλλων κομμάτων που ακολουθήθηκε κατά γράμμα, με βάση την ολέθρια πολιτική της ΕΕ», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, κατά τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή. «Και εσείς και οι υπόλοιποι προσπαθείτε να βγάλετε λάδι αυτή την πολιτική. Εκατομμύρια Έλληνες φώναξαν ‘τα κέρδη τους ή η ζωή μας'», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ και πρόσθεσε ότι αυτή η «εγκληματική πολιτική δεν έχει εφαρμογή μόνο στον σιδηρόδρομο» διότι στο βωμό του κέρδους, εμπορευματοποιείται η υγεία, η παιδεία και οι λαϊκές ανάγκες συνολικά.

«Η προσπάθεια για συγκάλυψη βγάζει μάτι. Συνεχίζετε και οχυρώνεστε πίσω από το ανθρώπινο λάθος», ανέφερε ο Θανάσης Παφίλης και υπογράμμισε πως «αν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας δεν θα γινόταν αυτό το έγκλημα».

«Εμείς την μομφή την κάνουμε κάθε μέρα, προσπαθώντας να οργανώσουμε τους λαϊκούς αγώνες. Και αυτό γίνεται. Και μεγαλώνει ο αγώνας των αγροτών, των εργατών, των φοιτητών. Αυτή είναι η πρόταση μομφής η δικιά μας. Θα ψηφίσουμε την πρόταση μομφής που κατατέθηκε, με το δικό μας σκεπτικό», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ και σχολίασε: «να ψηφίζεις το 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας και μετά να ζητάς να πέσει η κυβέρνηση, είναι ένα ερώτημα».

Κωνσταντοπούλου: Ο Πρωθυπουργός πρέπει να δώσει εξηγήσεις

«Η Πλεύση Ελευθερίας υπογράφει και στηρίζει την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης ζητώντας δικαιοσύνη, λογοδοσία και τέλος στην ατιμωρησία. Αυτό φωνάζουν οι οικογένειες των 57 θυμάτων, οι τραυματίες και η κοινωνία, ζητώντας να διερευνηθεί το έγκλημα των Τεμπών για το οποίο η κυβέρνηση έχει ευθύνη».

Αυτό τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σε παρέμβαση της στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά την συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι δεν μιλά «κομματικά αλλά βάσει του αισθήματος δικαίου των πολιτών που απαιτούν δημοκρατία», τονίζοντας ότι «πρώτος ο πρωθυπουργός πρέπει να έρθει εδώ για να απολογηθεί και να δώσει όλα τα στοιχεία που ο ίδιος γνωρίζει και να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία σε βάρος της κυβέρνησης για το έγκλημα των Τεμπών».

«Πρέπει να έρθει στη Βουλή και να δώσει εξηγήσεις, και στοιχεία ο πρωθυπουργός. Να δώσει απαντήσεις ο κ. Μητσοτάκης για την προκλητική απουσία του αλλά και την προκλητική δήλωση του ότι κανείς δεν περιμένει να βγει τίποτα από την Εξεταστική Επιτροπή. Να δώσει εξηγήσεις για τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και στα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με την παραποίηση του αποδεικτικού υλικού και την οργιώδη προσπάθεια να κουκουλωθεί η υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Και συνέχισε:

«Διερωτάται ο πρωθυπουργός που είναι η συγκάλυψη. Η συγκάλυψη βρίσκεται στην ενεργοποίηση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό από το πρώτο λεπτό μετά την σύγκρουση των τρένων παρεμβαίνοντας στο ίδιο το υλικό. Η συγκάλυψη βρίσκεται στις περίεργες διαδρομές της δικογραφίας, στο μπάζωμα και στην αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος τις πρώτες μέρες με πρωθυπουργική εντολή και με ανάμειξη του πρώην περιφερειάρχη κ. Αγοραστού και του Υφυπουργού του κ. Τριαντόπουλου».

Τσακαλώτος: Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν έμαθε το βασικό μάθημα του Watergate:

Η κυβέρνηση θα πληρώσει και θα πληρώνει για πολύ καιρό την επιχείρηση συγκάλυψης, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε παρέμβασή του νωρίτερα στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

«Για οκτώ μήνες ακούμε συνεχώς, σε όποιο επιχείρημα βάζει η αντιπολίτευση, για το 41%. Με το 41% απαντάει η κυβέρνηση σε όλα τα ερωτήματα. Δεν το λέτε τώρα πια, γιατί το 70% των Ελλήνων και των Ελληνίδων, θεωρεί ότι κάτι πάει πολύ στραβά σε αυτή τη χώρα. Και αυτό που πάει πολύ στραβά είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση που θέλει να συγκαλύψει», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και πρόσθεσε: Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν έμαθε το βασικό μάθημα του Watergate: αν έχεις κάνει την κουτσουκέλα, που δεν είναι κουτσουκέλα, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό, ομολόγησε το, γιατί θα πληρώσεις διπλά, τριπλά, τετραπλά, για τη δικαιολογία. Αυτό που πληρώνετε τώρα, δεν είναι αυτά που δεν κάνατε. Αν είχατε πάει στον ελληνικό λαό και είχατε αναγνωρίσει ότι έγιναν λάθη και αυτά είναι τα λάθη, τώρα δεν θα είχατε 70% του κόσμου εναντίον σας. Αυτό που έχουμε τώρα, όπως και στο Watergate, είναι συγκάλυψη και αυτό πληρώνετε και θα το πληρώνετε για πολύ καιρό ακόμα".

Ιδίως για το δυστύχημα στα Τέμπη, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος παρατήρησε ότι ο πρωθυπουργός μέσα σε 24 ώρες από τη μετωπική σύγκρουση των τρένων, «αποφάσισε ότι φταίει ο σταθμάρχης».

«Πάνω σε ποια στοιχεία το αποφάσισε αυτό ο κ. Μητσοτάκης; Μετά από μια εβδομάδα αποφάσισε ο κ. Πρωθυπουργός αποφάσισε να εκφράσει τον τρόμο του; Ποιο βίντεο είχε δει και είχε αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης;», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και αναφέρθηκε «στην εξεταστική επιτροπή για τη λίστα Πέτσα, που η συμπολίτευση δεν επέτρεψε να κληθεί να καταθέσει ο κ. Πέτσας», στην έρευνα της Βουλής για τις παρακολουθήσεις που δεν εκλήθη ο κ. Δημητριάδης, στην εξεταστική για τα Τέμπη στην οποία δεν εκλήθη εκείνος που είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο.

Δείτε LIVE την συνεδρίαση της Βουλής:





Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - ΝΔ: Διαγράφηκε ο Ταμήλος μετά τις δηλώσεις για τα θύματα

Βαλτιμόρη - Γέφυρα: Οι τραυματίες, οι αγνοούμενοι και η ανακατασκευή της (βίντεο)

Τουρκία - Κουρούμ: Η Κωνσταντινούπολη φθάνει μέχρι την... Ξάνθη!