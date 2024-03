Πολιτική

Κασσελάκης για Τέμπη: “Η συγκάλυψη ενός εγκλήματος” (βίντεο)

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του στα social media o Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με το δυστύχημα και την συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στην Βουλή.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook βίντεο του iSYRIZA για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και τις ευθύνες που αποδίδει στην κυβέρνηση

Στο βίντεο του iSYRIZA, διάρκειας 2 λεπτών γίνεται λόγος για επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Η αλήθεια που έταξε…» γράφει στην αρχή του το βίντεο , όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται λίγες ημέρες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία να δηλώνει «Πρώτος εγώ θέλω να μάθω όλη την αλήθεια».

Στη συνέχεια, στο βίντεο, εμφανίζοναι μια σειρά από κυβερνητικά στελέχη, που απαντούν στα περί «μπαζώματος» του τόπου του δυστυχήματος, όπως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Μάκης Βορίδης και η Σοφία Βούλτεψη.

Στο βίντεο προβάλλονται μεταξύ άλλων και δηλώσεις συγγενών των θυμάτων που ψάχνουν δικαίωση.

«Και είναι ακόμα πρωθυπουργός» καταλήγει το βίντεο του iSYRIZA

