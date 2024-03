Διάγγελμα - Κάρολος: η “ιδιαίτερη προσευχή”, ο “υπηρέτης ” και οι έμμεσες αναφορές στην Κέιτ Μίντλετον

Life

Το ελπιδοφόρο μήνυμα του Καρόλου, ήρθε σε μια εποχή που η βασιλική οικογένεια αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Ο βασιλιάς Κάρολος έστειλε στο έθνος τις πασχαλινές του Ευχές και διαβεβαιώνοντας τον βρετανικό λαό πως η μοναρχία εξακολουθεί να παραμένει ισχυρή.

Ο Κάρολος - ο οποίος έχει αποσυρθεί από τα μεγάλης κλίμακας δημόσια καθήκοντά του καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο - βιντεοσκόπησε το μήνυμά του στο γραφείο του στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και αυτό μεταδόθηκε σήμερα στο εκκλησίασμα του καθεδρικού ναού του Γουόρτσεστερ. Ο ίδιος δεν ήταν παρών.

«Χρειαζόμαστε και ωφελούμαστε ιδιαίτερα από όσους μας απλώνουν χείρα φιλίας, κυρίως σε μια ώρα ανάγκης».

Σε ηχογραφημένο του μήνυμα ο μονάρχης -ο οποίος ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι πάσχει από καρκίνο- είπε πως «λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να βρίσκομαι μαζί με όλους σας σήμερα».

Διάβασε μάλιστα ένα εδάφιο από την Βίβλο, σχετικό με τον Ιησού, ο οποίος την Μεγάλη Πέμπτη γονάτισε και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του τονίζοντας πως «με αυτή του την πράξη, έδωσε και σε αυτούς και σε εμάς ένα μάθημα για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και να νοιαζόμαστε για τους γύρω μας».

Πρόσθεσε πως η πράξη αυτή, του υπενθύμισε τον όρκο που έδωσε κατά την στέψη του «να ακολουθεί το παράδειγμα του Χρηστού, όχι να τον υπηρετούν, αλλά να υπηρετεί. Προσπαθούσα πάντα και συνεχίζω να προσπαθώ να το κάνω αυτό με όλη μου την καρδιά».

«Στην ιδιαίτερη σημερινή μου προσευχή, εύχομαι το παράδειγμα του Κυρίου μας, να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο, να συνεχίσει να μας εμπνέει και να δυναμώνει τις κοινότητές μας. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί όλους, φέτος το Πάσχα».

Το ελπιδοφόρο μήνυμα του Καρόλου, ήρθε σε μια εποχή που η βασιλική οικογένεια αντιμετωπίζει δυσκολίες αφού εκτός από τον Κάρολο και η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ, πάσχει από καρκίνο. Οι συναισθματικές παραβολές που χρησιμοποίησε ο βασιλιάς, μπορούν να ερμηνευθούν ως ένα μήνυμα ευχαριστίας προς την ανταπόκριση του κόσμου στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τόσο αυτός, όσο και η Κέιτ.

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε πως ο βασιλιάς θα θα παραστεί στην πασχαλινή λειτουργία αυτής της Κυριακής στο Ουίνδσορ.

