Μητσοτάκης: Κατώτατος μισθός στα 830 ευρώ από την 1η Απριλίου

Ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Στα 830 ευρώ το μήνα θα είναι από την 1η Απριλίου ο νέος κατώτατος μισθός όπως, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, επιβεβαιώθηκε πλήρως το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 ότι το επικρατέστερο σενάριο που επεξεργαζόταν η Κυβέρνηση αφορούσε αύξηση της τάξης του 6,5% για αύξηση του ορίου του απο τα 780 στα 830 ευρώ μεικτά. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ισχύει από την 1η Απριλίου, συμπαρασύρει προς τα πάνω και 19 επιδόματα, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας και το επίδομα μητρότητας. «Η χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή αλλά κυρίως η τριήμερη συζήτηση που προηγήθηκε νομίζω ότι για εκείνους που την παρακολούθησαν έδωσε πολλές απαντήσεις», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την εισαγωγική τοποθέτησή του. «Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την αλήθεια γύρω από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και νομίζω ότι είχαν και τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν την πραγματικότητα από τη διαστρέβλωση της κομματικής δημαγωγίας. Και φυσικά να διαπιστώσουν και την υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εκείνων που ενώ επικαλούνται το δίκαιο πόνο των συγγενών, την ίδια ώρα ουσιαστικά μεθόδευαν ένα κοινό χτύπημα κατά της κυβέρνησης», είπε ο πρωθυπουργός. Τόνισε ότι προσωπικά μίλησε με ειλικρίνεια, από καρδιάς και υπογράμμισε ότι σε τέτοιες στιγμές είναι σημαντικό τελικά να κυριαρχεί η ουσία και όχι οι εντυπώσεις, η λογική αλλά και το συναίσθημα και όχι η φθηνή προπαγάνδα. Επεσήμανε ότι η διαδικασία αυτή ήταν τελικά αναγκαία «γιατί νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα διαγκωνίζονται σε τοξικότητα καθώς βαδίζουμε προς τις ευρωεκλογές». Μίλησε επίσης για «τον κυνισμό με τον οποίο εργαλειοποίησαν ένα συλλογικό τραύμα και πόσο αδίστακτα μίλησαν ακόμη μέχρι και για νοθεία στις εκλογές και με πόση ευκολία αγκαλιάστηκαν με εξωθεσμικά κέντρα αλλά και πόσο επικίνδυνους δρόμους ανοίγουν αμφισβητώντας ουσιαστικά το σημαντικότερο κεκτημένο της Μεταπολίτευσης, πενήντα χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, που δεν είναι άλλο από τις δίκαιες και ελεύθερες εκλογές». Είπε ότι είχε την ευκαιρία να επαναλάβει, κάτι που πολλές φορές έχει πει ότι δηλαδή «Δε συγκυβερνούμε με κανένα συμφέρον. Ο καθένας στο ρόλο του». Όλα αυτά όπως είπε αναδεικνύουν και τη διπλή πολιτική βαρύτητα που αποκτά η αναμέτρηση του Ιουνίου, όπου από τη μία πλευρά κρίνεται η ελληνική εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή, (εκεί μας περιμένουν πολλές μάχες σε πολλά επίπεδα: μεταναστευτικό, άμυνα, ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, περισσότερα κονδύλια για τους αγρότες μας) ενώ στην ίδια κάλπη θα ζυγιστεί προφανώς και η πολιτική σταθερότητα αλλά και η συνέχεια μιας πορείας που παρά τις δυσκολίες μας οδηγεί μπροστά. Περνώντας στα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι προφανώς κυριαρχεί η απόφαση της κυβέρνησης για τον νέο κατώτατο μισθό. Αυξάνεται για τέταρτη φορά και από την 1η Απριλίου όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λαμβάνουν 830 ευρώ το μήνα. «Μιλάμε για μία αύξηση 50 ευρώ σε ένα ποσό που θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τριετίες και πολλά επιδόματα τα οποία συνδέονται με τον κατώτατο μισθό». Υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε η κυβέρνησή του ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ το 2019, κι έχει παρουσιάσει ουσιαστικά μια άνοδο του 27%. «Μετά τις αυξήσεις στο δημόσιο, μετά τις αυξήσεις στις συντάξεις γίνεται πράξη ένα ακόμα βήμα στην εφαρμογή των προγραμματικών μας δηλώσεων», τόνισε. «Με μόνιμα μέτρα τα οποία αφορούν εκατομμύρια νοικοκυριά και τα οποία προφανώς θα ισχύουν και μετά το πέρασμα της διεθνούς ακρίβειας, ώστε να μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο τον οποίο έχουμε θέσει: το 2027 ο μέσος μισθός στην πατρίδα μας να είναι 1500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός 950 ευρώ». Ο πρωθυπουργός τόνισε στο σημείο αυτό ότι η σημερινή απόφαση είναι σωστά μελετημένη, ανακουφίζει σίγουρα τους εργαζόμενους δίχως όμως να θίγει -και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό- τις αντοχές της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα των ίδιων των επιχειρήσεων. Πρόσθεσε ότι στηρίζει το εισόδημα αλλά δεν επιβαρύνει τόσο το κόστος παραγωγής βάζοντας σε κίνδυνο τη μείωση της ανεργίας και βέβαια είναι πολύ σημαντικό η αύξηση αυτή σε καμιά περίπτωση να μην οδηγήσει -και πιστεύω ότι κινείται στο επίπεδο που αυτό δεν θα συμβεί- νέες προσδοκίες σχετικά με τον πληθωρισμό από δω και στο εξής. Επεσήμανε ότι ελήφθησαν υπόψη εισηγήσεις κοινωνικών και επιστημονικών φορέων για το ύψος της αύξησης και έρχεται νωρίτερα (από την 1η Απριλίου) για να ωφεληθούν και όλοι οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό. Μίλησε για συνετή πολιτική που έχει ακολουθηθεί και σε προηγούμενες κινήσεις και τόνισε πως δεν είναι τυχαίο ότι «το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη βελτίωση μεταξύ 82 χωρών». Πρόσθεσε ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2023 παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Επεσήμανε ότι προφανώς δεν είμαστε ακόμη εκεί που θέλουμε επειδή κουβαλάμε το βάρος μιας δεκαετούς κρίσης αλλά η συνολική πορεία της οικονομίας και η πορεία αύξησης των εισοδημάτων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού όπως είπε εν τω μεταξύ αυξάνονται άλλα 18 επιδόματα και ενισχύονται επιπλέον 800.000 δικαιούχοι και επηρεάζονται θετικά και οι τριετίες που ξεπάγωσαν ύστερα από 12 χρόνια. «Παρά τις δυσκολίες παραμένουμε απολύτως προσηλωμένοι στη μάχη της καθημερινότητας σε δύο πρωτίστως μέτωπα: υψώνουμε αναχώματα στις ανατιμήσεις» και έχουμε ήδη θετικά αποτελέσματα και βέβαια «στηρίζουμε το εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις, στηρίζοντας κυρίως τους πιο αδύναμους και σε αυτό το σημείο συναντιέται και η οικονομική μας πολιτική με τις κοινωνικές μας προτεραιότητες: αυξάνουμε το δημόσιο πλούτο ώστε σε αυτόν να έχουν μερίδιο όλοι». 