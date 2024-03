Υγεία - Περιβάλλον

Στην Αθήνα το κοριτσάκι 3,5 ετών που έπαθε ανακοπή

Αγωνία για το κοριτσάκι που έπαθε ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Στο Ωνάσειο μεταφέρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου το κοριτσάκι 3,5 ετών, το οποίο χθες έπαθε ανακοπή καρδιάς, για άγνωστους λόγους.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Οι θεράποντες γιατροί επικοινώνησαν εξ αρχής με τους συναδέλφους τους στο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο της Αθήνας, για τη μεταφορά του παιδιού εκεί.

Περίμεναν ωστόσο, μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του κι έτσι, το απόγευμα του Σαββάτου, ασθενοφόρο μετέφερε το παιδί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και από εκεί έγινε η μεταφορά του στο Ωνάσειο, ώστε να λάβει πιο εξειδικευμένη βοήθεια.

