Μπάγερν Μονάχου – Μπορούσια Ντόρτμουντ: Απειλές του ISIS πριν το παιχνίδι

Το παρακλάδι του ISIS που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στη Μόσχα «ξαναχτύπησε», αυτήν τη φορά με απειλές.

Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές Αρχές το Σάββατο, όταν πριν από το παιχνίδι Μπάγερν Μονάχου – Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Αστυνομία έλαβε πληροφορίες για στοχοποποίηση του γηπέδου από τον ISIS.

Την πληροφορία μετέδωσε η Deutsche Welle, αναφέροντας πως, πριν από τον αγώνα, οι Αρχές ανέπτυξαν περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις για την ασφάλεια της Allianz Arena.

Στην εικόνα που φέρεται να κυκλοφόρησε από το αφγανικό παρακλάδι του ISIS – K φαίνεται ένας στόχος τοποθετημένος έξω από το στάδιο.

Το συγκεκριμένο παρακλάδι του ISIS είχε αναλάβει την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση της περασμένης εβδομάδας στη Μόσχα.

Εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης του Μονάχου δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι αξιολόγησαν εντατικά τη φωτογραφία το βράδυ της Παρασκευής μαζί με το περιφερειακό τμήμα ποινικών ερευνών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις κινδύνου.

Για ένα παιχνίδι αυτής της σημασίας, κανονικά θα έπρεπε να αναπτυχθούν 300 έως 500 αστυνομικοί. «Αυξάνουμε τώρα τον αριθμό αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Γερμανία θα εισαγάγει προσωρινούς ελέγχους σε όλα τα σύνορά της για το Euro 2024 στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα.

