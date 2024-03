Κόσμος

Πενσιλβάνια: Ανήλικη δολοφόνησε την μητέρα της μέσα στο σπίτι τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανήλικη φαίνεται πως μαχαίρωσε και τον αδερφό της μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

-

Ένα δεκατριάχρονο κορίτσι κατηγορήθηκε για φόνο αφού μαχαίρωσε τη μητέρα του μέχρι θανάτου, σύμφωνα με την αστυνομία της Πενσυλβάνια .

Η Λατάγια Πάουελ φέρεται να μαχαίρωσε τη μητέρα της, Τεμίκα Τάκερ , 44 ετών, και τον μικρότερο αδερφό της, 11 ετών στο σπίτι τους την Παρασκευή.

Κατηγορείται ως ενήλικας για ανθρωποκτονία, δύο κατηγορίες για βαριά επίθεση και παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων.

Οι τοπικές ειδήσεις από το PA Home δείχνουν τη στιγμή που η Πάουελ οδηγείται με χειροπέδες από την αστυνομία και ρωτάται από έναν δημοσιογράφο εάν έχει να δηλώσει κάτι για αυτό που έκανε.

Η Πάουελ, φορώντας ένα κόκκινο πουκάμισο και παντελόνι με μοτίβο ταρτάν, απαντά «με λύπη, ενοχή και αηδία» πριν τον τοποθετήσουν στο πίσω μέρος ενός αστυνομικού οχήματος.

Η Πάουελ φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι «σκότωσα τη μαμά μου και δεν θα με συγχωρούσε ποτέ αν είναι ζωντανή».

Η Πάουελ τους είπε επίσης ότι πέταξε το όπλο στο κατώφλι του γείτονα, σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση της αστυνομίας.

Τα πλάνα από κάμερα ασφαλείας υποστήριξαν τον ισχυρισμό της, είπαν οι ερευνητές.

Μόλις τέθηκε υπό κράτηση, η ένορκη κατάθεση αναφέρει ότι ο Πάουελ είπε στην αστυνομία: «Δεν έχω το τηλέφωνό μου γιατί το πήρε η μαμά μου πριν τον καυγά μας» και «Είμαι ο λόγος που πέθανε η μαμά μου».

Η αστυνομία είπε ότι βρήκε τη μητέρα με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό, την πλάτη και βαριά ροή αίματος από το κεφάλι της όταν έφτασαν στο σημείο.

Αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της από τον ιατροδικαστή της κομητείας Luzerne.

Το 11χρονο αγόρι στο σημείο με εμφανή τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη αναμένεται να αναρρώσει.

Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο, οι ερευνητές ανέφεραν ότι σημείωσαν ότι τα συρτάρια και τα ντουλάπια της κουζίνας ήταν κλειδωμένα στο σπίτι. Η Πάουελ τους είπε επίσης ότι πέταξε το όπλο στο κατώφλι του γείτονα, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση της αστυνομίας

Η Πάουελ φέρεται επίσης να βρέθηκε με αιματοβαμμένα χέρια, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι γείτονες είπαν στο News 16 ότι η οικογένεια ήταν νέα στη γειτονιά.

«Είμαι ευγνώμων που δεν ήμουν εδώ έξω γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα μπορούσε να έχει συμβεί», είπε ένας γείτονας στο Fox 56.

«Αλλά βλέπω ότι κάτι καλό θα μπορούσε να βγει από αυτό και ότι μπορεί να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Οι προσευχές μου απευθύνονται στην οικογένεια και λυπάμαι που συνέβη αυτό», πρόσθεσαν.

Πηγή: dailymail.co.uk

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Δημοσίευμα τον “θέλει” να έχει δύο χρόνια ζωής

Μητσοτάκης για Τέμπη: Δεν έγινε καμία προσπάθεια συγκάλυψης

Αφρικανική σκόνη: Τι πρέπει να προσέχουμε