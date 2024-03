Αθλητικά

Άρης - Λαμία: Τετράλεπτη καταιγίδα με τρία γκολ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τα πρώτα λεπτά οι Θεσσαλονικείς πήραν την κυκλοφορία της μπάλας, ωστόσο οι σημαντικές στιγμές του πρώτου ημιχρόνου ανήκαν στους φιλοξενούμενους.

-

Ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε με 3-1 της Λαμίας στο «Κλεάνθης Βικελίδης», πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στη διαδικασία των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Σάπι Σουλεϊμάνοφ (55’), Μάνου Γκαρθία (56’) και Γιάκουμπ Μπράμπετς (59’) τα γκολ για τους Θεσσαλονικείς, μείωσε στο φινάλε ο Βασίλης Κοντονίκος (89’) για τους Φθιώτες που θα μπορούσαν να είχαν πάρει κάτι καλύτερο αν αξιοποιούσαν τις φάσεις στο πρώτο 45λεπτο.

Από τα πρώτα λεπτά οι Θεσσαλονικείς πήραν την κυκλοφορία της μπάλας, ωστόσο οι σημαντικές στιγμές του πρώτου ημιχρόνου ανήκαν στους φιλοξενούμενους. Ο Σωτήρης Τσιλούλης τροφοδότησε από τα δεξιά τον Ρούμπεν Μαρτίνεθ, αλλά η προβολή του Ισπανού πέρασε έξω. Λίγο αργότερα, οι παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου απείλησαν δις σε διάστημα δύο λεπτών, με τον Φράνκο Φεράρι να προλαβαίνει την ύστατη στιγμή τον Τσιλούλη (22’) και τον Χουλιάν Κουέστα να διώχνει σε κόρνερ το σουτ του Βίκιντας Σλίβκα (23’).

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με ακόμη μία σπουδαία φάση για τη Λαμία, όταν ο Σουλεϊμάνοφ έκανε λάθος πάσα, ο Τσιλούλης έγινε αποδέκτης της μπάλας, με τον Φλοράν Μάλτσι (40’) να αστοχεί παρότι ήταν ολομόναχος και σε επίκαιρη θέση. Αφού είδε πως δεν πήρα κάτι παίζοντας με δύο φορ, ο Άκης Μάντζιος πέρασε τον Κίκε Σαβέριο στη θέση του Καρίμ Ανσαριφάρντ. Και δικαιώθηκε άμεσα.

Δέκα λεπτά μετά την ανάπαυλα, ο Σουλεϊμάνοφ με ένα τρομερό αριστερό σουτ άνοιξε το σκορ, μην αφήνοντας περιθώρια στον Αλεξέι Κοσέλεφ. Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων, ήρθε και δεύτερο γκολ. Ήταν η σειρά του Μάνου Γκαρθία να πιάσει ένα… άπιαστο σουτ για το 2-0. Το καλό για τον Άρη τρίτωσε στο 59’, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Μπράμπετς από κοντά ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 μέσα σε αποθέωση.

Από εκεί και πέρα, οι δυο προπονητές προχώρησαν σε πολλές αλλαγές που χάλασαν το ρυθμό του αγώνα. Ένα σουτ του Τσιλούλη (69’) δε βρήκε στόχο, αυτό του Σαβέριο (77’) σταμάτησε στον Κοσέλεφ, για να φτάσουμε στο 89ο λεπτό όταν και μείωσε η Λαμία. Ο Νέβεν Τζούρασεκ απομάκρυνε την μπάλα πάνω στον Κοντονίκο και ο 19χρονος φορ έκανε… σεφτέ στα γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με το 3-1, η ομάδα του Άκη Μάντζιου μείωσε τη διαφορά από την τέταρτη θέση και τον Ολυμπιακό και, κυρίως, συνεχίζει να φτιάχνει την ψυχολογία της ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό (18/5). Από την άλλη, η Λαμία συνεχίζει τη συγκομιδή εμπειριών από την ιστορική συμμετοχή της στα Play Off.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Ανσαριφάρντ, Εμβοντό, Φαμπιάνο – Στάνκο, Μαρτίνεθ, Σιμόν.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φεράρι, Μπράμπετς, Φαμπιάνο (78’ Ρόουζ), Εμβοντό (63’ Βερστράτε), Νταρίντα, Μάνου Γκαρθία (74’ Τζούρασεκ), Σουλεϊμάνοφ (63’ Φετφατζίδης), Ανσαριφάρντ (46’ Σαβέριο), Μορόν.

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Φερέιρα, Σιμόν, Παπαδόπουλος, Κορνέζος, Νούνιες (66’ Τόσιτς), Στάνκο (66’ Σαντάνα), Τσιλούλης, Μαρτίνεθ (66’ Τόσιο), Μάλτσι (84’ Κοντονίκος), Σλίβκα (66’ Τζανδάρης).

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Ανάληψη ευθύνης για τα καμμένα σχολικά λεωφορεία

Κασσελάκης: Είμαι έτοιμος να γίνω ο επόμενος πρωθυπουργός

Τέλος οι φορολογικές δηλώσεις για 1 εκατομμύριο πολίτες - Ποιους αφορά