Basket League: Ιστορικό “διπλό” και παραμονή για την Καρδίτσα

Ιστορικό «διπλό» για την Καρδίτσα στο Λαύριο, κάμπτοντας την αντίσταση των γηπεδούχων με 95-88, για την 1η αγωνιστική των πλέι άουτ της Α1 Ανδρών/Basket League και εξασφαλίζοντας την παραμονή της στα «μεγάλα σαλόνια».

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου σημείωσε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη, μετά από 11 ήττες μακριά από το «σπίτι» της και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 8-15, πιάνοντας το Λαύριο και «καταδικάζοντας» σε υποβιβασμό τον ουραγό Απόλλωνα.

Σε μία αναμέτρηση, στην οποία οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο μεγαλύτερο μέρος της, η Καρδίτσα ήταν αυτή που είχε το καθαρό μυαλό στα κρίσιμα τελευταία λεπτά και από το 72-72 στο 31΄ έτρεξε επιμέρους σκορ 2-11 για το +9 (74-83 στο 36΄), το οποίο διαμορφώθηκε με τρίποντο του Καμπερίδη. Με αυτό το «μαξιλαράκι» ασφαλείας, η Καρδίτσα βρήκε ψυχολογία και χωρίς να χάσει τη διάρκεια της έκοψε πρώτη το νήμα του τερματισμού, φτάνοντας στο πρώτο «διπλό» στην Ιστορία της στην Α1 Ανδρών/Basket League.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τέβιν Μακ με 22 πόντους, ενώ 18 με 9 ριμπάουντ ήταν ο απολογισμός του Σακ Μπιουκάναν. «Διπλός» ο Ρέι ΜακΚάλουμ με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 14 πόντους με 3/4 τρίποντα σημείωσε ο Γιώργος Καμπερίδης. Από τους γηπεδούχους, που παρατάχθηκαν δίχως τους Γόντικα, Καββαδά και Τσάμη, προσπάθησε ο Ξαβιέ Καστανέδα με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 42-49, 68-70, 88-95

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Μηλαπίδης, Μπακάλης

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Φλάτεν 2 (1), Μουρ 16, Μουράτος 19 (2), Γκρόμοβς, Θόρτον 8, Καστανέδα 21 (2), Ζάρας 9 (3), Χόρχλερ 12.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπιουκάναν 18, Μενέγκα 6, Καμπερίδης 14 (3), ΜακΚάλουμ 12 (2), Μακ 22 (1), Δίπλαρος 5 (1), Χρηστίδης 5, Σάιμπερτ, Γιάνκοβιτς 11.

