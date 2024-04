Πολιτική

Μαξίμου: Κουτνατζής και Βορίδης οι αντικαταστάτες Παπασταύρου και Μπρατάκου

O Στέλιος Κουτνατζής αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού.

Ο Μάκης Βορίδης αναλαμβάνει επιπρόσθετα των καθηκόντων του τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης και συμμετέχει στον προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου, ανακοίνωσε ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους ο Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ο Στέλιος Κουτνατζής ορίζεται γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού με τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες της γενικής γραμματείας καθώς και την επιμέλεια της νομοθετικής ύλης για λογαριασμό του πρωθυπουργού.

Οι αλλαγές γίνονται μετά τις παραιτήσεις των κ. Παπασταύρου και Μπρατάκου την περασμένη εβδομάδα.

Χαρακτηριστικά, στην έναρξη της ενημερωσης των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης είπε:

"Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης αναλαμβάνει επιπλέον τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων, και συμμετέχει στον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου.

Ο Στέλιος Κουτνατζής ορίζεται Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας, καθώς και την επιμέλεια της νομοθετικής ύλης για λογαριασμό του Πρωθυπουργού".





