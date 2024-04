Οικονομία

Youth Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα 150 ευρώ

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Youth Pass. Ποιοι οι δικαιούχοι, πώς μπορούν να κάνουν αίτηση και πότε πιστώνονται τα χρήματα.

Σήμερα 1/3, ανοίγει η πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για το Youth Pass, νέοι ηλικίας από 18 έως 19 ετών, προκειμένου να πάρουν το voucher των 150 ευρώ.

Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

Οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση που θα λάβουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού (π.χ. σε τουριστικά καταλύματα), του πολιτισμού (π.χ. για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ή συναυλιών, για την αγορά βιβλίων κ.ά.) και των μεταφορών (ταξί, λεωφορεία, τρένα, ακτοπλοϊκά – αεροπορικά εισιτήρια ή για την ενοικίαση ΙΧ ή σκαφών αναψυχής κ.ά.)

Οι τυχεροί δικαιούχοι για τα 150 ευρώ

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου από την αίτηση έτους και υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης δεν υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιοι μπορούν κάνουν αίτηση

Αίτηση στην πλατφόρμα μπορούν να κάνουν φέτος οι νέοι που συμπλήρωσαν είτε το 18ο έτος είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους από 1 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου.

Η είσοδος του δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης του δικαιούχου με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, το πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατόπιν της επιβεβαίωσης των στοιχείων επικοινωνίας, για να υποβληθεί οριστικά η αίτηση, απαιτείται να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης.

Youth Pass και μέσω ΚΕΠ

Η διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, από πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου – δικαιούχου, καθώς και μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, βάσει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 (Β’ 4798) απόφαση του υπουργού Επικρατείας. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα:

Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φυσικού προσώπου, τα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και το πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει το φυσικό πρόσωπο, και αιτείται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Διαδικασία πίστωσης

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Σημειώνεται ότι η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο σε φυσικά καταστήματα με συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (μέσω πρωτοκόλλου NFC), όσο και σε e-shop για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

