Πειραιάς: Ανήλικη τραυματίστηκε εν πλω – Το πλοίο επιστρέφει στο λιμάνι

Πώς τραυματίστηκε η νεαρή κοπέλα στο πλοίο. Ποια θα είναι η συνέχεια μετά την παραλαβή της από το ΕΚΑΒ.

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς λίγο μετά τον απόπλου, επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω, λόγω τραυματισμού επιβάτιδας.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 17χρονη επιβάτης τραυματίστηκε από πτώση και κρίθηκε αδύνατο να της παρασχεθεί κατάλληλη ιατρική βοήθεια εν πλω, έτσι λήφθηκε η απόφαση της επιστροφής στον Πειραιά.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά για Μήλο και Ηράκλειο Κρήτης.

