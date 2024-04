Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Έρχονται… παραιτήσεις υπουργών μετά την ήττα Ερντογάν

Αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο φέρεται να ζητεί ο Ερντογάν, μετά την εκλογική του ήττα στις δημοτικές εκλογές.

Tις παραιτήσεις επτά υπουργών του φαίνεται πως θα ζητήσει ο Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη μεγάλη εκλογική ήττα στις δημοτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής.

Πληροφορίες λένε ότι θα τεθούν στο τραπέζι κάποια ονόματα ως υπεύθυνα για τα άσχημα αποτελέσματα στο ΑΚ Κόμμα, το οποίο έγινε δεύτερο κόμμα για πρώτη φορά από την ίδρυσή του.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με τα νέα του Muhammed Vefa από το Elipshaber, η αλλαγή καθηκόντων στο υπουργικό συμβούλιο προγραμματίζεται να ξεκινήσει με τον πρώτο υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Vedat Is?khan. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ερντογάν δέχθηκε σοβαρές επικρίσεις και αντιδράσεις σχετικά με την επαφή του Is?khan με μέλη του κόμματος και πολίτες.

Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν θα αποπέμψει επίσης τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Mehmet Nuri Ersoy, τον υπουργό Δικαιοσύνης Y?lmaz Tunc και τον υπουργό Υγείας Fahrettin Koca. Ο Ερντογάν δεν είναι ικανοποιημένος από τις επιδόσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ως έκπληξη αναφέρεται ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης Mehmet Ozhaseki θα αποπεμφθεί επίσης και θα προσχωρήσει στο κόμμα.

Το ίδιο και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Y?lmaz Tunc

Υπουργός Εργασίας Vedat Is?khan

Υπουργός Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης Mehmet Ozhaseki

Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Mehmet Nuri Ersoy

Υπουργός Υγείας Fahrettin Koca

Υπουργός Εμπορίου Omer Bolat

Υπουργός Εθνικής Παιδείας Yusuf Tekin

