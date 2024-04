Πολιτική

Μητσοτάκης: Κάποιοι δεν έμαθαν από τα λάθη τους και εργαλειοποιούν μια εθνική τραγωδία

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε από τα Καλάβρυτα ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «κάποιοι επενδύουν στην τοξικότητα και την πόλωση».

«Η δικιά μας προσοχή είναι στραμμένη μόνο στην υλοποίηση του προγράμματός μας και στην βελτίωση της ποιότητας της ευημερίας της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του, κατά την διάρκεια της συνάντησής του με πολίτες, στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων.

Όπως πρόσθεσε, «χθες τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κατώτατος μισθός, 830 ευρώ και υλοποιούμε την δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας και μέσο μισθό 1.500 ευρώ» και συνέχισε: «Βήμα -βήμα υλοποιούμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, εκεί είναι στραμμένη η προσοχή μας, και πρέπει να σας πω ότι παρακολουθώ, θα έλεγα προβληματισμένος, το γεγονός ότι δυστυχώς η πολιτική αντιπαράθεση κινείται σε ένα επίπεδο τοξικότητας και έντασης, το οποίο ειλικρινά πίστευα ότι μετά τις εκλογές του 2023 θα το είχαμε αφήσει πίσω μας». «Φαίνεται όμως», συμπλήρωσε, «ότι κάποιοι δεν έμαθαν από τα λάθη τους, επενδύουν μόνο στην τοξικότητα, μόνο στην πόλωση, μόνο στην εργαλειοποίηση μιας εθνικής τραγωδίας».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο, «το κάνουν αυτό, γιατί πολύ απλά δεν έχω να πουν τίποτα» και σημείωσε: «Δεν έχουν να πουν τίποτα για το πώς οραματίζονται την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μιας οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται με ποσοστό 2,5% ετησίως, πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ρίχνει την ανεργία σε μονοψήφιο ποσοστό. Δεν έχουν να πουν τίποτα για το πώς οραματίζονται την παιδεία, την υγεία, ένα εθνικό σύστημα υγείας, για το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να επενδύσουμε και στις πρωτοβάθμιες και στις δευτεροβάθμιες και στις τριτοβάθμιες υποδομές μας. Δεν έχουν να πούνε τίποτα για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, για τη φύλαξη των συνόρων, για την προστασία της πατρίδας μας από όλες τις διεθνείς απειλές».

Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Και μην έχοντας να πουν τίποτα για όλα αυτά και να προτάξουν ουσιαστικά μία πειστική εναλλακτική πρόταση, επιμένουν να βουλιάζουν τον τόπο σε μία ατμόσφαιρα τοξικότητας και αχρείαστης έντασης. Τα ίδια ακριβώς έλεγα και πριν από τις εκλογές του 2023 και φαίνεται ότι κάποιοι δεν έμαθαν από το εκλογικό αποτέλεσμα, διότι οι πολίτες επιβράβευσαν την παράταξη, η οποία είπε όχι στην τοξικότητα και ναι στα έργα και τιμώρησαν αυτούς οι οποίοι επέμεναν σε αυτή την λογική».

«Σας διαβεβαιώνω», συνέχισε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τους πολίτες, «ότι το ίδιο ακριβώς θα γίνει και στις ευρωεκλογές και σας ζητώ να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα στις ευρωεκλογές που έρχονται, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μία κυβέρνηση ισχυρή, σταθερή, με λαϊκή νομιμοποίηση, η οποία πρέπει να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της, όπως επέλεξε ο ελληνικός λαός στις εκλογές του Ιουνίου του 2023».

«Και βέβαια», συμπλήρωσε, «στις ευρωεκλογές αυτές δεν ψηφίζουμε για εθνικούς βουλευτές, αλλά ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές και ψηφίζουμε τελικά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρώπη, γιατί ότι όλοι πρέπει να αναλογιστούμε, ποια είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη που κάνει τώρα την Ελλάδα Ευρώπη. Και αυτή είναι η παράταξη της ΝΔ».









