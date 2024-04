Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους - Δημογλίδου: Υπήρχε τρόπος να μεταφερθεί με περιπολικό το θύμα

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Γιώργος Καλλιακμάνης μίλησαν στον ΑΝΤ1 για τα λάθη που έγιναν στη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους.

«Προφανώς και η εικόνα αυτή συγκλονίζει κι εμάς κι εμείς αναζητούμε απαντήσεις για το τι έχει γίνει εκείνο το βράδυ», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, μιλώντας για τη γυναικοκτονία έξω ακριβώς από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου εγγυήθηκε προσωπικά πως, «η έρευνα μέχρι τέλους», επισημαίνοντας ότι, «υπάρχει και εισαγγελική έρευνα, θα αποδοθούν ευθύνες, εκεί που υπάρχουν».

Παραδέχθηκε πως «για να υπάρχει μια νεκρή γυναίκα προφανώς κι έγιναν λάθη», εξηγώντας ότι, αντικείμενα της ΕΔΕ είναι το «γιατί δεν ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης από το τμήμα και γιατί δεν ήταν ο φρουρός στη θέση του».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας διαβεβαίωσε αφενός πως «υπήρχαν περιπολίες στην περιοχή» και αφετέρου ότι, «υπήρχε τρόπος να μεταφερθεί με περιπολία στο σπίτι της».

«Όταν υπάρχει ένα νεκρό κορίτσι, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία», τόνισε και κάλεσε τους πολίτες να κάνουν καταγγελίες όταν δεν εξυπηρετούνται σωστά από την Αστυνομία.

«Είναι λάθος να αντιμετωπίζουμε έτσι το έργο της αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία από ένα μεμονωμένο περιστατικό», είπε και τόνισε ότι, «κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και πρέπει να γίνεται εκτίμηση κινδύνου».

«Δεν έγιναν σωστές ενέργειες, δεν εκτιμήθηκε ο κίνδυνος και γι’ αυτό κι ελέγχονται οι αστυνομικοί», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι, όσοι αστυνομικοί ήταν στο Τμήμα το βράδυ εκείνο θα κληθούν για κατάθεση. «Δεν μιλάμε για υποστελεχωμένο τμήμα, δεν μιλάμε για λάθη που έγιναν λόγω έλλειψης προσωπικού», κατέληξε.

Καλλιακμάνης: Η Ελληνική Αστυνομία αδίκησε τον εαυτό της

«Η Ελληνική αστυνομία αδίκησε τον εαυτό της και όχι μόνο, χάθηκε μια κοπέλα που δεν θα ξαναγυρίσει», δήλωσε από την πλευρά του ο Γιώργος Καλλιακμάνης και σχολίασε ως προς το υπηρεσιακό κομμάτι ότι, «δεν θα έπρεπε να την αφήσεις να φύγει, ακόμα και να θέλει να φύγει, με διπλωματικό τρόπο, την κρατάς».

Κάνοντας μια υπόθεση μάλιστα, είπε πως, «θα μπορούσε να μπει μέσα στο Τμήμα και να την σκοτώσει αυτός» και διερωτήθηκε, «αν γινόταν κάτι, αν έριχναν μολότοφ, θα έπαιρναν την Αστυνομία;».

