NBA - Bucks: Το triple double του Αντετοκούνμπο δεν ήταν αρκετό...

Μόνος του πάλεψε εν πολλοίς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον αγώνα των Bucks με τους Wizards.

Απρόσμενη ήττα γνώρισαν οι Μπακς από τους Ουίζαρντς στην Ουάσινγκτον με 117-113, παρά το triple-double του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Έτσι τα «ελάφια», που παρατάχθηκαν χωρίς τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, «έπεσαν» στο 47-28 και παραμένουν στην δεύτερη θέση της Ανατολής ενάμιση παιχνίδι μπροστά από τους Καβαλίερς (46-30), που είναι τρίτοι. Αντίθετα οι γηπεδούχοι με ρεκόρ 15-61 έχουν το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ στη λίγκα.

Ο «Giannis» κάποιες στιγμές έδειχνε να παλεύει μόνος του και σημείωσε το 10ο φετινό του triple double με 35 πόντους (15/21 δίποντα, 5/9 βολές), 15 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 2 λάθη σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ είχε ο Κρις Μίντλετον ενώ 15 πόντους και 8 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Πατ Κόνατον.

Για τους Ουίζαρντς ο Κόρι Κίσπερτ είχε 27 πόντους, ο Ντένι Άβντιγια 23 πόντους ενώ 16 πόντους με 13 ασίστ πρόσθεσε ο Τζόρνταν Πουλ. Πολύ καλό ματς από τον Τριστάν Βούκσεβιτς, που έκανε ρεκόρ καριέρας με 14 πόντους.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Μέμφις Γκρίζλις, τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/3) στο Μιλγουόκι.

