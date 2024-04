Life

“The 2night Show” - Μαρία Θωμά: Η Formula 1, το συγκρότημα XANAZOO και ο Μπραντ Πιτ

Η Μαρία Θωμά μίλησε για την πορεία της Formula 1 στην Ελλάδα, την γνωριμία της με τον Μπραντ Πιτ και το συγκρότημα XANAZOO.

-

Η Μαρία Θωμά, την οποία συναντάμε στην εκπομπή "Formula 1 Show" του ΑΝΤ1, βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για το συγκρότημα "XANAZOO" που συμμετέχει, το μοίρασμα της ζωής της σε Αθήνα και Λονδίνο αλλά και τη Formula 1.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μιλώντας για τη Formula 1 σημείωσε ότι «Είναι η δεύτερος χρόνος που ασχολούμαι. Είναι η βασική μου ενασχόληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και μάλιστα μου έχει δοθεί η ευκαιρία μέσα από αυτήν την εκπομπή και μέσα από την παρουσίαση που δοκιμάζω τις δυνατότητές μου, έχει έρθει ένα άλλο εισιτήριο καλό, που αφορά την υποκριτική. Προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω και πράγματα ως ηθοποιός.»

Για τη συμμετοχή της στο παιδικό συγκρότημα "XANAZOO", η Μαρία Θωμά ανέφερε: «Συνεχίζουν ακόμα. Μεγάλωσα. Ήμουν 10 χρόνια στο συγκρότημα, είμαι πιστή σε ο,τι κάνω. Κρατάω πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους που δουλεύω και αν συνεργάζομαι με τέτοιους ανθρώπους συνεχίζω και συνεργάζομαι για πολλά χρόνια... Υπήρχε πάρα πολύ αγάπη. Κυρίως σε συναυλίες. Στη Ζάκυνθο είχαμε 4.000 κόσμο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό».

Μιλώντας για τις προσπάθειες καριέρας στο εξωτερικό, η ίδια τόνισε πως, αν και μιλάει καλά την αγγλική γλώσσα λόγω του συντρόφου της, προσπαθεί να μη μιλάει άψογα τη γλώσσα για να μπορέσει να κερδίσει κάποιο ρόλο. Αναφορικά με το σύντροφό της, ο οποίος έχει σημαντικό ρόλο στη Formula 1 δήλωσε ότι: «Είναι Άγγλος και μένει στην Αγγλία μόνιμα. Δεν ξέρω αν θα άφηνα την Ελλάδα για να είμαι μόνιμα εκεί. (Ο σύντροφός μου) είναι ο διευθυντής των πνευματικών δικαιωμάτων παγκοσμίως για τη Formula 1. Μπήκα σε αυτόν τον κόσμο εξαιτίας του Ίαν Χολμς. Ήταν δική του ιδέα να ενταχθεί το lifestyle κομμάτι στη Formula 1, γιατί ήταν μόνο αγωνιστικά όσα λέγονταν. Πειραματικά με την Ελλάδα ήθελε να δει πως θα λειτουργήσει το κομμάτι του lifestyle. Ευτυχώς δέχτηκαν στον ΑΝΤ1 την ιδέα».

Επιπλέον αναφέρθηκε και στη γνωριμία της με τον Brad Pitt σημειώνοντας ότι τον γνώρισε στα γυρίσματα της νέας του ταινίας που σχετίζεται με τη Formula 1. Η Μαρία Θωμά είπε χαρακτηριστικά: «Είναι κούκλος. Μοιάζει για 40-45 χρονών, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι 60 χρονών. Το σώμα πολύ καλά διατηρημένο, γυμνασμένο, στο πρόσωπο το δέρμα είναι απίστευτο και δεν έχει πειράξει κάτι... Δεν ακούει πολύ καλά. Με ρώτησε δύο φορές το όνομά μου, που είναι πανεύκολο" δήλωσε αρχικά. Συμπλήρωσε μάλιστα πως "είναι πολύ ευγενικός, πρόθυμος να σε ρωτήσει, να σου εξηγήσει. Είναι φοβερός. Στα 60 του έχει μάθει μέσα σε έξι μήνες με τον Lewis Hamilton, ως προπονητή, να οδηγεί μονοθέσιο. Είναι συγκλονιστικό! Οδηγούν από μικρά παιδιά οι οδηγοί. Είναι πολύ δύσκολο».

Όσον αφορά την πιθανή πορεία της Formula 1 στη χώρα μας, με τη δημιουργία μιας πίστας στην Ελλάδα, σημείωσε «Ίσως στο Ελληνικό, που φτιάχνεται όλο το καινούριο οικοδόμημα. Στο Μονακό κλείνει όλη η πόλη και γίνεται πίστα. Βοηθούν και οι δρόμοι. Εμάς στο κέντρο, στην Πλάκα με τα στενάκια, που να περάσουν; Δεν ξέρω όμως κατά πόσο έχει τις προδιαγραφές το καινούριο οικοδόμημα στο Ελληνικό».

