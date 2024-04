Κοινωνία

Πάτρα: Φυλάκισε τη σύντροφό του με σκοπό να τη μαχαιρώσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό του δράστη. Πώς κατόρθωσε να αποδράσει η κοπέλα.

-

Η Αμεση Δράση ειδοποιήθηκε από δύο γυναίκες που βρίσκονταν στην συμβολή των οδών Αράτου και Οθωνος Αμαλίας στην ΠΟάτρα και κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. για ενδοοικογενειακή βία. Η μία είχε απειληθεί από 52χρονο που κρατούσε μαχαίρι. Ο άνδρας επέβαινε σε ΙΧ.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα των Πατρών flamis.gr και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Φλαμής, η κινητοποίηση της Αστυνομίας στην Πάτρα είναι ευρεία αφού ο 52χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες ηλικιωμένη ανέμενε, στον σταθμό του ΟΣΕ στην Πάτρα, από περιοχή της Αττικής, την εγγονή της, σύμφωνα με την οποία ο σύντροφός της, την είχε κλειδώσει στο σπίτι, ωστόσο αυτή για καλή της τύχη κατάφερε να ξεφύγει.

Μόλις η κοπέλα έφτασε στον σταθμό, υπάλληλοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό και ειδοποίησαν το “100” με αποτέλεσμα άμεσα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ να φτάσει στο σημείο και να οδηγήσει για λόγους ασφαλείας τις δύο γυναίκες στο τμήμα.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με την καταγγελία ο 52χρονος άνδρας γυρνά μέσα στην πόλη και ψάχνει την κοπέλα κρατώντας μαχαίρι.

Οι αναζητήσεις των Αρχών για τον εντοπισμό του άνδρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιστίνη - ΟΗΕ: Αίτημα για αναγνώριση τους κράτους

Ισχυρός σεισμός στην Ταϊβάν (βίντεο)

Γιαννιτσά - Τροχαίο: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από φορτηγό