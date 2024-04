Καιρός

Παγκράτι – Φωτιά: Η Πυροσβεστική εντόπισε σορό γυναίκας

Ποιες οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ποιες δυνάμεις του Σώματος κινητοποιήθηκαν.

Η σορός μιας 78χρονης ηλικιωμένης γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς μικρής έκτασης από την Πυροσβεστική.

Η σορός εντοπίστηκε μέσα στο σαλόνι διαμερίσματος επί της οδού Αγίου Φανουρίου στο δήμο Αθηναίων, στην περιοχή του Παγκρατίου.

Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτηα της πυρκαγιάς.

