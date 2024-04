Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Την κυνηγούσε από τους Αμπελόκηπους ως την Αρκαδία!

Μια απίστευτη ιστορία απειλής, καταδίωξης και παράνομης παρακολούθησης κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ΕΛΑΣ.

Μία ακόμα ιδιαίτερη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κλήθηκε να διαχειριστεί την Παρασκευή 05.04 το Αστυνομικό Τμήμα των Αμπελοκήπων.

Συγκεκριμένα και όπως μεταδίδει ο συντάκτης του ΑΝΤ1 Σπύρος Λεβειδιώτης, το μεσημέρι μία 51χρονη γυναίκα προσήλθε στο Τμήμα και δήλωσε ότι ο πρώην σύντροφός της, την απειλούσε ότι θα την καταδιώξει για να της κάνει κακό, ακόμα και σε προγραμματισμένη εκδρομή στην οποία εκείνη επρόκειτο να πάει, σε χωριό της Αρκαδίας. Να σημειώσουμε ότι αφού η γυναίκα ανακοίνωσε στους αστυνομικούς ότι επρόκειτο να πραγματοποιήσει κανονικά την εκδρομή, υπηρεσιακά ενημερώθηκε το κατά τόπον αρμόδιο Α.Τ. στην Αρκαδία προκειμένου να βρίσκεται σε εγρήγορση σχετικά με πιθανή εμφάνιση του άνδρα. Ρωτήθηκε μάλιστα η καταγγέλλουσα αν θα προτιμούσε να μείνει σε χωριό διπλανό σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό της, ώστε να βρίσκεται κοντινότερα στο Τμήμα αυτό.

Η επιπλέον ανησυχία των στελεχών του Α.Τ. Αμπελοκήπων δεν αποδείχθηκε μάταιη, καθώς στην Αρκαδία στις 21.00 το βράδυ ο άνδρας συνελήφθη από την ΟΠΚΕ, να κυκλοφορεί κοντά στο κατάλυμα όπου επρόκειτο αρχικά να διανυκτερεύσει η πρώην σύντροφός του.

Αναμένεται να του ασκηθεί ποινική δίωξη και να οδηγηθεί ενώπιον του αρμοδίου αυτόφωρου δικαστηρίου.

Η ανακοίνωση των Αστυνομικών Αρχών

Ανακοίνωση εκδόθηκε σχετικά, και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Συνελήφθη την 05.04.2024 σε τοπική κοινότητα του Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αρκαδίας, 53χρονος Έλληνας σε βάρος του οποίου είχε σχηματισθεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας κατά της πρώην συντρόφου του.

Ειδικότερα, την ίδια μέρα το Αστυνομικό Τμήμα Γορτυνίας Αρκαδίας είχε ενημερωθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων Αττικής, για την αναζήτηση του 53χρονου.

Η παθούσα είχε καταγγείλει ότι επρόκειτο να μεταβεί σε άλλη τοπική κοινότητα του Δήμου Γορτυνίας για ολιγοήμερη διαμονή, δεχόμενη όμως από τον ανωτέρω απειλές ότι επρόκειτο να ταξιδέψει οδικώς από την Αθήνα προκειμένου να τη βρει, απειλές οι οποίες της είχαν προκαλέσει τρόμο και ανησυχία.

Άμεσα από την Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας αναπτύχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία προκειμένου αυτός να εντοπιστεί και να συλληφθεί, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με την καταγγέλλουσα και της συστήθηκε για την ασφάλειά της να μην μεταβεί στον αρχικό προορισμό της αλλά σε έτερο, όπου και εδρεύει το Αστυνομικό Τμήμα Γορτυνίας.

Μερίμνη του Αστυνομικού Τμήματος Γορτυνίας εξασφαλίστηκε χώρος διαμονής της στο νέο προορισμό, ενώ βραδινές ώρες της 05.04 ο 53χρονος πράγματι εντοπίστηκε, συνελήφθη και οδηγήθηκε αρμοδίως».

