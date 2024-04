Πολιτική

Σταϊκούρας: Μείωση ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα στο κέντρο των πόλεων

Τι είπε ο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών στον ΑΝΤ1 για την ασφάλεια στα τρένα μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, τις αλλαγές σε πρόστιμα του ΚΟΚ και τα 250 αστικά λεωφορεία που βγαίνουν στους δρόμους.

«Ευθύνη της Πολιτείας είναι η διαρκής ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών, αλλά πάντα υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Εγώ μπαίνω στα τρένα και πολύς κόσμος μπαίνει στα τρένα», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ερωτηθείς για το δυστύχημα στα Τέμπη και τι έχει αλλάξει μετά από την σιδηροδρομική τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι «Η Σύμβαση 717 από τον Σεπτέμβριο του 2023 μπήκε σε όλη την σιδηροδρομική γραμμή, όμως ένα τμήμα καταστράφηκε από την κακοκαιρία Daniel. Τμηματικά θα παραδίδονται κομμάτια του έργου από τον Δομοκό μέχρι την Λάρισα, όμως όλο το έργο θα παραδοθεί σε δύο χρόνια».

«Το σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος είχε ήδη τοποθετηθεί επί της γραμμής και από τις 19 Μαρτίου τοποθετήθηκε και επί των τρένων. Μπήκαν 300 κάμερες σε σήραγγες από την Αθήνα μέχρι την Θεσσαλονίκη. Ο Προϋπολογισμός του ΟΣΕ αυξήθηκε κατά 30 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν διορθώσεις και παρεμβάσεις σε υποδομές. Αλλάζει το πλαίσιο, ώστε να ενοποιηθούν οι κρατικοί φορείς του τρένου και να υπάρχει ένας συνομιλητής», προσέθεσε ο κ. Σταϊκούρας.

Όπως συμπλήρωσε, «από τον Αύγουστο του 2023 είχε θεσπιστεί και με νόμο ένα μεικτό κλιμάκιο και με στελέχη της Hellenic Train ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία όλων των παραγόντων, όμως δεν έχει λειτουργήσει πλήρως».

Αναφερόμενος σε πρόσφατα περιστατικά, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε ότι «Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν ισόπεδες διαβάσεις που έχουν αναδείξει και τα ΜΜΕ και άλλα ζητήματα. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις δυσλειτουργίες δεκαετιών. Υπήρχαν και στο παρελθόν, αλλά δεν αποδίδαμε την ανάλογη σημασία».

«Δεν υπάρχει επάρκεια προσωπικού, έχουμε έγκριση και δρομολογούμε 117 προσλήψεις και υπάρχει δρομολόγηση για άλλες 100 προσλήψεις», σημείωσε.

Σχετικά με το περιστατικό προ μηνών που χαρακτηρίστηκε ως «παρ’ ολίγον δεύτερα Τέμπη», ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «Ακόμη και με τα μέτρα που έχουμε πάρει, ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να υπάρχει. Υπάρχουν τα πορίσματα των μηχανοδηγών της Hellenic Train ότι υπάρχει πχ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, άρα ευθύνη στον ανθρώπινο παράγοντα. Τα αιτήματα τους είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει πίεση προς τους ίδιους, ώστε να τηρείται ο κανονισμός και οι οδηγίες που έχουν δοθεί στο προσωπικό σχετικά με τις επικοινωνίες».

Για την φωτιά δίπλα στις γραμμές του τρένου στην Θεσσαλονίκη, από την οποία κινδύνευσαν μηχανοδηγοί, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «αναζητείται η ευθύνη, έχουν αποσταλεί τα σχετικά έγγραφα και αναζητείται ο υπαίτιος».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, τόνισε ότι «η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων έχει την ευθύνη για την τήρηση των κανονισμών. Έχω αναλάβει πρωτοβουλίες και γίνονται συναντήσεις για να δεσμευθούν όλες οι πλευρές: ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ και Hellenic Train ότι θα υπάρχει συνεννόηση προς περιορισμό των προβλημάτων που υπάρχουν».

Σχετικά με την ένταξη στον στόλο των αστικών λεωφορείων των 250 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «στο τέλος Απριλίου θα κυκλοφορήσουν τα 250 καινούρια ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, ήδη κάνουν κάποια δρομολόγια δοκιμαστικά στους δρόμους της Αθήνας. Θα κυκλοφορούν 140 στην Αθήνα και 110 στην Θεσσαλονίκη. Έως το τέλος του 2025 θα έχουμε άλλα 300 καινούρια λεωφορεία με φυσικό αέριο. Αργότερα θα έχουμε και λεωφορεία με υδρογόνο, όπως κινείται και η υπόλοιπη Ευρώπη».

Όπως είπε ο Υπουργός, θα αντικαταστήσουν παλαιά λεωφορεία, αναφέροντας ότι σημαντικό ποσοστό αστικών λεωφορείων της Αθήνας είναι ηλικίας άνω των 20 ετών και ότι μεγάλος αριθμός δεν έχει εύκολη πρόσβαση από ΑΜΕΑ, εξηγώντας ακόμη ότι «στην Θεσσαλονίκη πήραμε 20 λεωφορεία από την Λειψία πολύ καλά, που όμως δεν έχουν κλιματισμό… Υπάρχουν και τέτοια προβλήματα, πέραν του παλιού στόλου που πρέπει να αντικατασταθούν».

Ο κ. Σταϊκούρας αποκάλυψε ουσιαστικά ότι σύντομα θα υιοθετηθεί και στην Ελλάδα η μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα σε κέντρα πόλεων, αναφέροντας ότι αυτό θα γίνει «για πολύ συγκεκριμένους δρόμους, μέσα στον βασικό ιστό της πόλης και όχι μόνο για λόγους ασφάλειας, αλλά και για άλλους λόγους πχ. ηχορύπανσης».

Στο πλαίσιο των αλλαγών, ο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ότι υπάρχουν κάμερες και του ΟΑΣΑ για την καταγραφή της κυκλοφορίας και τυχόν παραβάσεων, καθώς και ότι επανεξετάζονται προς αυστηροποίηση τα πρόστιμα για στάθμευση σε θέση ΑΜΕΑ και την χρήση των λεωφορειόδρομων από αυτοκίνητο.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι «υπάρχουν και οι υποδομές, πολύ σημαντικά έργα που παραδίδονται στην κοινωνία, όπως η πεζογέφυρα στο Χαϊδάρι, που όταν την παραδίδεις στην κοινωνία αντιλαμβάνεσαι την χρησιμότητα τους, η γέφυρα των Φύλλων και άλλα πολλά».

