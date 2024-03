Πολιτική

Τρένα - Σταϊκούρας: Επιθεώρησε την τηλεδιοίκηση στο Λιανοκλάδι (εικόνες)

Σε πόσα χρόνια θα είναι έτοιμη η τηλεδιοίκηση από Δομοκό έως τη Λάρισα, που έχει καταστραφεί από την κακοκαιρία Daniel.

Με το τρένο ταξίδεψε το πρωί του Σαββάτου από Αθήνα μέχρι το Λειανοκλάδι ο Χρήστος Σταϊκούρας για να επιθεωρήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ελέγχοντας την κυκλοφορία των τρένων από την Αθήνα μέχρι τον Προμαχώνα .

Όπως είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών το κομμάτι του σιδηροδρομικού δικτύου (90 χλμ), που η κυκλοφορία των τρένων δεν ελέγχεται από το σύστημα τηλεδιοίκησης, είναι από το Δομοκό μέχρι τη Λάρισα εξαιτίας των καταστροφών του Daniel. Στο τμήμα αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης θα είναι έτοιμο σε δύο χρόνια και το κόστος θα είναι 450 εκατ. ευρώ.

«Εργαζόμαστε καθημερινά για τη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου, αλλά και ενισχύουμε τα μέτρα ασφάλειας των μετακινήσεων σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο...», δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών αναφέρει: «Τη λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΛ) στον Σιδηροδρομικό Σταθμό στο Λιανοκλάδι Φθιώτιδας, επιθεώρησε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αφού ταξίδεψε σιδηροδρομικώς από την Αθήνα μέχρι το Λιανοκλάδι, επισκέφθηκε το ΚΕΛ και ενημερώθηκε από το προσωπικό του ΟΣΕ για τη λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης.

Με αφορμή την επίσκεψή του, ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε:

«Είχα την ευκαιρία σήμερα να ταξιδέψω με τρένο από την Αθήνα στο Λιανοκλάδι. Ένα γεμάτο τρένο, στο οποίο μπήκαν πρόσθετα βαγόνια για να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση. Ταυτόχρονα, εδώ στο Λιανοκλάδι, είδαμε τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης που λειτουργούν σε όλον τον σιδηροδρομικό άξονα από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, με εξαίρεση το τμήμα που έχει καταστραφεί από την πλημμύρα “Daniel” και το οποίο θα επισκευαστεί με μόνιμο και αναβαθμισμένο τρόπο το επόμενο χρονικό διάστημα. Ζητώ από όλους τους

εμπλεκόμενους στην αλυσίδα του σιδηροδρομικού έργου, να επιδεικνύουμε υψηλότερη ατομική και συλλογική ευθύνη, ώστε συμπληρωματικά με τις νέες τεχνολογίες, να αναβαθμίζουμε την ασφάλεια των μετακινήσεων και των μεταφορών και να ενισχύουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».

