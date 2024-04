Κοινωνία

Φωτιά σε γραμμές του ΟΣΕ - Μηχανοδηγοί: Κινδυνεύει η ζωή μας (βίντεο)

Η καταγγελία των μηχανοδηγών στον ΑΝΤ1, μετά από την φωτιά της Παρασκευής, δίπλα στις γραμμές του τρένου.

Για τον κίνδυνο τον οποίο αντιμετωπίζουν καθημερινά εξαιτίας της παράλειψης του ΟΣΕ να συντηρήσει τις γραμμές και να τις καθαρίσει από την παρακείμενη βλάστηση μίλησε το Σάββατο στην εκπομπή Στούντιο με Θέα και τη Φαίη Μαυραγάνη ο πρόεδρος του σωματείου τους Αλέξανδρος Ιορδανίδης, με αφορμή τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής δίπλα στις γραμμές στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων της πόλης.

Ο κ. Ιορδανίδης σημείωσε ότι οι γραμμές δεν έχουν ακόμα υποβληθεί στον απαραίτητο τακτικό καθαρισμό από την περιφυόμενη βλάστηση, η οποία όπως διεκυρίνισε αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του χειριστή υποδομής, δηλαδή του ΟΣΕ, όπως επίσης και η γενικότερη τεχνική συντήρηση. «Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μηχανή επέστρεφε στο μηχανοστάσιο για απόσυρση. Δημιουργήθηκε βραχυκύκλωμα και πτώση τάσης ρεύματος, σε απλά λόγια “κόπηκε το ρεύμα” και η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε. Οι συνάδελφοι ευτυχώς που το διαπίστωσαν νωρίς, διαφορετικά θα είχε μπει σε κίνδυνο η ζωή τους», υπογράμμισε ο κ. Ιορδανίδης.

Τέμπη - Λακαφώσης: Ο χώρος ήταν αφύλαχτος και η “αποκατάσταση” ξεκίνησε αμέσως

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχε ο πραγματογνώμονας για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών Κώστας Λακαφώσης, ο οποίος ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η νέα δειγματοληψία και ότι το υλικό της, το οποίο λήφθηκε από δώδεκα διαφορετικά σημεία με χώμα διαφορετικής υφής και ποσότητας, θα αποσταλεί για ανάλυση στο Γενικό Χημείο Κράτους με τα αποτελέσματα να αναμένονται, βάσει εμπειρίας αναλόγων ερευνών, περίπου σε διάστημα ενάμιση μηνός.

Ο κ. Λακαφώσης ανέφερε: «Υπάρχει χώμα που βρέθηκε πολύ αργότερα από όσο έπρεπε σε ιδιωτικό παρακείμενο γεωτεμάχιο. Το χώμα εκείνο, είχε απομακρυνθεί από το ακριβές σημείο της σύγκρουσης και είχε εναποτεθεί στο άλλο γεωτεμάχιο, από την πρώτη μέρα αποκατάστασης του εδάφους. Η οποία ξεκίνησε υπερβολικά νωρίς, ήταν κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί. Σας θυμίζω ότι στο αεροπορικό δυστύχημα του αεροσκάφους της “Helios” το 2005 ο χώρος είχε αποκλειστεί επί πολλές εβδομάδες. Εδώ αντίθετα βρέθηκε δημοσιογράφος ο οποίος μου ομολόγησε off the record ότι ο χώρος ήταν τόσο αφύλαχτος, που “τρύπωσε” μέσα στο σημείο των συντετριμμένων βαγονιών για τα δει από κοντά, χωρίς να τον σταματήσει ούτε καν να τον αντιληφθεί κανείς».

