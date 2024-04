Κόσμος

Σερβία – Δολοφονία 2χρονου βρέφους: Πέθανε στη φυλακή ο ένας κατηγορούμενος

Ανακοίνωση των Αρχών σύμφωνα με την οποία ο φερόμενος ως συνεργός βρέθηκε νεκρός στο θάλαμό του όσο κρατείτο.

Η σερβική αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένας από τους φερόμενους ως συνεργούς των δολοφόνων ενός δίχρονου παιδιού, το πτώμα του οποίου δεν έχει ακόμη βρεθεί, πέθανε στη φυλακή το πρωί «από φυσικά αίτια».

«O Nτάλιμπορ Ντραγκίσεβιτς αρρώστησε νωρίς το πρωί σήμερα και παρά την ταχεία δράση της αστυνομίας και των γιατρών, απεβίωσε. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι πέθανε από φυσικά αίτια», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της σερβικής αστυνομίας.

Όπως είναι γνωστό η μικρή Ντάνκα Ίλιτς εξαφανίστηκε την 26η Μαρτίου από την πόλη Μπορ (ανατολικά) με το πρόσωπό της να δεσπόζει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για 10 ημέρες, προτού οι αρχές ανακοινώσουν την Τετάρτη δύο πρώτες συλλήψεις.

Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν, ο οδηγός και ο επιβάτης ενός οχήματος, ομολόγησαν ότι το κοριτσάκι, που είχε μόλις απομακρυνθεί από τους γονείς του, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε. Εκείνοι μετέφεραν αμέσως το πτώμα του σε μια παράνομη χωματερή.

Άλλοι δύο άνδρες συνελήφθησαν το Σάββατο, καθώς βαρύνονταν με υποψίες ότι βοήθησαν τους δύο πρώτους να μεταφέρουν στη συνέχεια τη σορό από τη χωματερή σε μια άλλη περιοχή, προς το παρόν άγνωστη.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό της σορού του παιδιού.

