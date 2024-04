Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Γράφτηκε τραγούδι για τα γενέθλια του (βίντεο)

Σήμερα, ο αδικοχαμένος Άλκης Καμπανός, ο οποίος έπεσε νεκρός σε οπαδικό χτύπημα την 1η Φεβρουαρίου του 2022, θα γιόρταζε τα 21α γενέθλια του.

Με ένα τραγούδι σε στίχους του Κώστα Τουρνά και μουσική κι ερμηνεία του Δημήτρη Τσοπανέλλη, η οικογένεια και οι φίλοι του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού τιμούν τη μνήμη του, σήμερα 8 Απριλίου 2024 (ημέρα των γενεθλίων του). Ο Άλκης Καμπανός έπεσε νεκρός σε τυφλό οπαδικό χτύπημα, την 1η Φεβρουαρίου 2022.

«Σήμερα 8 Απριλίου 2024 ο Άλκης, η οικογένεια και οι φίλοι του θα γιόρταζαν τα 21α γενέθλιά του... Τιμούμε τη μνήμη του παιδιού μας, του αδερφού μας δημοσιοποιώντας ένα συγκλονιστικό τραγούδι» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Δομής 1ης Φεβρουαρίου 2023 - Εις το Όνομα του Άλκη.

«Ήταν πριν από περίπου 26 μήνες, τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 - Εις το Όνομα του Άλκη βρισκόταν ακόμη στο μυαλό και στην καρδιά μας, ζητήσαμε από έναν μεγάλο καλλιτέχνη και Άνθρωπο, τον Κώστα Τουρνά, να γράψει ένα τραγούδι για τον Άλκη. Χωρίς καν να τον γνωρίζουμε προσωπικά. Γνωρίζαμε όμως το ταλέντο του και το πόσο ευαισθητοποιημένος είναι. Μέσα σε 24 ώρες έγραψε και μας έστειλε τους συγκλονιστικούς στίχους του: "Ο Άλκης είμαι".Όλο αυτό το διάστημα έχουμε κάνει σημαία μας τον προτελευταίο στίχο γιατί μας εκφράζει απόλυτα: "Ο Άλκης είμαι και μπορώ, μέσα από σένα πια να ζω, αρκεί να ξέρεις, να μιλάς, να σου μιλάω..."» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Έφτασε η ώρα, οι στίχοι, που γράφτηκαν τον Φεβρουάριο του 2022, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Άλκη, να μελοποιηθούν και να τραγουδηθούν.

