NBΑ: Τραυματίας ο Αντετοκούνμπο – Αγωνία για τον “Greek Freak”

Αποχώρησε τραυματίας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το παιχνίδι των Bucks με τους Celtics.

Αγωνία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα των Bucks με τους Celtics, τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος.

Ο Γιάννης έπεσε στο παρκέ με έντονους πόνους, δέχθηκε τη βοήθεια του γιατρού της ομάδας επί τόπου και ενώ έδειχνε να πονάει η γάμπα του και να μην μπορεί να σηκωθεί, τελικά τα κατάφερε και αποχώρησε από το παιχνίδι.

Λίγο αργότερα, ανακοινώθηκε από την ομάδα πως ο Greek Freak δεν θα επιστρέψει στον αγώνα, καθώς υπέστη καταπόνεση μυός της γάμπας (left soleus strain).

Giannis Antetokounmpo (left soleus strain) will not return to tonight's game. — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 10, 2024

Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται αφού υποβληθεί σε εξετάσεις.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Bucks επικράτησαν των Celtics με 104 -91.

