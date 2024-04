Πολιτική

Ζαγοράκης προς επικριτές του: Στην Ευρωβουλή είμαι “Εθνική Ελλάδος” (βίντεο)

Τι ανέφερε στο "Πρωινό" για όσα του καταλογίζει η ΝΔ, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική στο Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο.

Στην κριτική την οποία δέχεται από τη στιγμή που έλαβε και δημοσίευσε, την απόφαση να συμμετάσχει στις επικείμενες ευρωεκλογές με το ΠΑΣΟΚ, μίλησε την Τετάρτη 10.04 ο ευρωβουλευτής και βετεράνος πρωταθλητής ποδοσφαιριστής Θοδωρής Ζαγοράκης, στο Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό».

Ο κ. Ζαγοράκης σχολιάζοντας την πρόσφατη αναφορά του Νικήτα Κακλαμάνη στο πρόσωπό του σε τηλεοπτική εκπομπή με τη φράση «Δεν πειράζει, ευτυχώς τον ξεφορτωθήκαμε», είπε: «Αυτή είναι η άποψη του κ. Κακλαμάνη. Δεν μπαίνω σε αντιπαράθεση με κάποιον που δεν γνωρίζει τι έχει προηγηθεί. Γι’ αυτό κι εκείνος θα πρέπει να μάθει πρώτα τις λεπτομέρειες πριν κάνει αυτή την αναφορά».

Αναφερόμενος πάντως, στην κριτική την οποία δέχεται από τη ΝΔ για την απόφασή του, επισήμανε: «Αθλητισμός και πολιτική έχουν χαρές και λύπες. Δε στέκομαι στις λύπες αλλά στις χαρές και σε όλα όσα μένουν από τη δράση μου. Δεν ανέχομαι όμως, να ασκούν κριτική στην ηθική μου. Δεν έχω δώσει ποτέ τέτοιο δικαίωμα, ούτε στην Ευρωβουλή ούτε στον αθλητισμό. Στο κάτω-κάτω έχουν τόσες μεταγραφές σε πολλά κόμματα, ο Ζαγοράκης είναι το πρόβλημα;».

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ζαγοράκης απάντησε ότι με την επιλογή του δεν αισθάνεται να προδίδει τους πολίτες, κι αυτό εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των Ευρωεκλογών και της διαφοράς τους από την εγχώρια πολιτική διαπάλη. «Εδώ “φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος” και υπερασπίζομαι τα συμφέροντα της πατρίδας μου και μόνο. Από την πρώτη στιγμή που υπηρέτησα ως Ευρωβουλευτής, αυτό έκανα. Είμαι πάντα με την Ελλάδα, και στην παρούσα φάση, συμπορεύομαι με το ΠΑΣΟΚ και με το Νίκο Ανδρουλάκη».

